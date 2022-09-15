Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили менее чем 0,1%; раллируют расписки "О'Кей" после выхода сильного отчета за полугодие по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2436,34 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1283,97 пункта (+0,09%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 59,78 рубля (-0,11 рубля).

Ритейлер "О'Кей" (+9,7% ГДР) сообщил в четверг о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО в 3,8 раза, до 576 млн руб. EBITDA группы выросла на 14,2% (до 7,511 млрд рублей), выручка увеличилась на 10,3% (до 97,803 млрд рублей).

Также подорожали расписки TCS Group (+1,3%), акции "Газпром нефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Яндекса" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает на попытки отскока рынка акций РФ вверх и оживление спроса на "фишки" в условиях стабилизации внешнего фона. Есть надежда, что индекс МосБиржи постарается вернуться в верхнюю часть текущего целевого диапазона 2400-2500 пунктов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также ожидают возобновления роста рынка.

Локальный рынок акций выглядит достаточно сильным: выкуп просадки в течение торговой сессии – это позитивный сигнал для инвесторов. В четверг утром ожидается нейтральная динамика, однако в краткосрочной перспективе можно рассчитывать на возобновление роста.

В США индексы до конца недели будут достаточно волатильными и мало предсказуемыми перед экспирацией (исполнение обязательств по срочным контрактам) в пятницу сразу фьючерсов, опционов и свопов (так называемые Triple Witching). Из важной статистики выйдут данные по торговому балансу еврозоны за июль, а в США инвесторы будут оценивать розничные продажи и промышленное производство за август, а также первичные обращения за пособиями по безработице за неделю, отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне показал свою силу, масштабные продажи не получили продолжения, большая часть просадки была выкуплена.

В четверг поводов для продолжения подъема и приближения к мощному сопротивлению 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет. Нефть Brent прекратила подъем и стоит $94 за баррель, доллар вновь дорожает, угрожая еще больше надавить на сырьевые цены. Так что, скорее всего, рынок акций РФ будет двигаться в боковике.

Дефляция в России наблюдается 10 недель подряд и вроде бы дает все основания для снижения ставки ЦБ РФ. Но при этом растут инфляционные ожидания, и, скорее всего, до конца года будет вновь наблюдаться рост цен. Поэтому ЦБ РФ на заседании в пятницу может либо снизить ставку всего на 0,25 п.п., либо намекнуть, что в этом году снижения ставки больше не будет.

Дивидендная доходность акций "Газпрома" составляет около 20%, что очень много. Не исключено, что до отсечки реестра 11 октября в бумагах концерна будет ралли, которое вытянет котировки в район 300 руб., полагает Антонов.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в четверг техническая картина указывает на преимущество развития позитивной динамики рынка акций РФ. Ориентир для Индекса МосБиржи – диапазон 2440-2480 пунктов. Пара USD/RUB, вероятнее всего, останется в пределах 59-61 руб./$1. Нельзя исключать небольших продаж со стороны нерезидентов и повышенного спроса на валюту до конца недели.

В США индексы акций накануне подросли на 0,1-0,7%, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам вторника после публикации данных об августовской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

В Азии в четверг отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил чуть менее 0,1%).

Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Аналитики также не ожидали изменения размера ставки, отмечает Trading Economics.

Япония увеличила экспорт в августе на 22,1% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован по итогам восемнадцатого месяца подряд. Импорт взлетел на 49,9%, в результате чего внешнеторговый дефицит достиг рекордной отметки в 2,817 трлн иен.

Потребительские цены во Франции в августе выросли на 6,6%, тогда как ожидался подъем на 6,5%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно проседают после роста в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $93,77 за баррель (-0,4% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $88,27 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне).

Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.