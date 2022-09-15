"Газпром" намерен сохранить инвестиционную программу на ближайшие пять лет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" на ближайшие пять лет сохранит инвестиционную программу на прежнем уровне, могут быть колебания на 10-15%, сообщил зампред правления компании Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

Он также подчеркнул, что "Газпром" подтверждает реализацию всех инвестиционных проектов.

"Газпром" сохраняет инвестпрограмму на 5 лет, существенных изменений она не претерпит, могут быть небольшие колебания на 10-15%. Те проекты, которые на сегодняшний день планируем, видим, что могут реализоваться в существующих условиях", - сказал он.