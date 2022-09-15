Страховщики ОСАГО оценили среднее удорожание полиса для физлиц в 12-15% к концу года. Обзор

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Средняя премия по договорам ОСАГО может увеличиться для водителей-физлиц с 6,2 тыс. рублей примерно на 8% к концу текущего месяца в связи с расширением ЦБ границ базового тарифа в ОСАГО с 13 сентября этого года. Рост тарифов в ОСАГО окажется значительнее для аварийных, молодых и неопытных водителей - до 20%, сообщили автостраховщики в ходе опроса "Интерфаксу". В сегменте юрлиц повышения цен следует ждать в сегментах такси и каршеринга. На снижение тарифов в ОСАГО на этот раз водителям не приходится рассчитывать - это не позволяют сделать растущие расходы страховщиков на авторемонт, которые учитываются в выплатах по ОСАГО. Рост средней стоимости полиса "автогражданки" для физлиц составит 12-15% к концу 2022 года под влиянием тарифных обновлений.

Удорожание авторемонта привело к изменению тарифов в ОСАГО

Расширение верхней и нижней границ тарифного коридора в ОСАГО, введенное указанием Банка России с 13 сентября этого года, оказалось более значительным, чем на прежних этапах индивидуализации тарифов в "автогражданке", реализованных с 2019 года. Тогда "шаги" по расширению коридора ограничивались 10-20% в обе стороны, теперь дополнительный разлет границ базового тарифа в ОСАГО для легкового транспорта и автовладельцев-физлиц составил 26%, для юрлиц - 17,8%. Также были скорректированы региональные коэффициенты в ОСАГО, все решения принимались регулятором после проведения актуарных расчетов.

Расширение границ коридора позволит страховщикам "учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей для легковых автомобилей граждан", прокомментировал ЦБ свое решение. С учетом нововведений базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей, приводит данные Банк России.

Основной причиной расширения тарифного коридора в ОСАГО ЦБ и опрошенные "Интерфаксом" автостраховщики называют резкое увеличение стоимости авторемонта после ухода с рынка РФ ряда западных автопроизводителей и возникшего дефицита автозапчастей.

Согласно данным, приведенным "Интерфаксу" исполнительным директором Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгением Уфимцевым, "рост цен "средней корзины" наиболее бьющихся запчастей в справочниках оценки средней стоимости восстановительного ремонта для целей ОСАГО составил 28,7%". Обновленные справочники действуют с 19 июня 2022 года.

Увеличение затрат страховщиков на авторемонт, корректировка стоимости автозапчастей в справочниках оценки средней стоимости запчастей (на основе которых рассчитываются выплаты в ОСАГО) не были учтены в действовавших тарифах ОСАГО. Средняя выплата в "автогражданке" начала уверенно увеличиваться с весны этого года, что потребовало балансировки тарифов в "автогражданке", это и было сделано Банком России, границы тарифного коридора в ОСАГО были расширены. К концу года показатель средней выплаты в ОСАГО может прибавить 20%, полагают автостраховщики. РСА сообщил о подготовке очередной версии справочника средней стоимости автозапчастей, которая вступит в силу с 19 октября этого года.

"В июле инфляция, по данным Банка России, составила 15,1%. При этом рост средней выплаты в ОСАГО вполне соответствует этому показателю и даже его опережает. Так, против 68,1 тыс. рублей летом прошлого года в июле этого она составила 80,8 тыс. рублей. При этом рост показателя средней премии по ОСАГО от инфляции заметно отстает. Происходит это из-за сильной конкуренции страховщиков за безубыточных автовладельцев", - отметил представитель РСА.

Этот же фактор сыграет и сейчас, уверен Уфимцев: "После расширения тарифного коридора на 26% страховщики не станут компенсировать свои убытки от аварийных водителей за счет безаварийных, а начнут устанавливать каждому справедливый тариф".

Директор департамента обязательных видов страхования СК "АльфаСтрахование" Денис Макаров считает, что "действовавшего тарифа было недостаточно, поэтому тарифный коридор и расширяется".

Руководитель направления ОСАГО компании "Сбербанк Страхование" Антон Пожидаев отметил, что "новые тарифы ОСАГО полностью отражают произошедшие изменения на авторынке, в том числе связанные с доступностью и стоимостью запчастей". "Расширение тарифного коридора будет способствовать укреплению конкуренции на рынке ОСАГО - полагает он. - Однако на данный момент речь вряд ли может идти о применении страховщиками нижней границы тарифного коридора".

В "Росгосстрахе" согласились, что стоимость полисов ОСАГО "повысится из-за подорожания запчастей в единой методике расчета стоимости восстановительного ремонта для конкретной марки и модели транспортного средства".

В "РЕСО-Гарантии" сообщили, что давно "не ориентируются на некую среднюю цену". "Мы предлагаем клиентам индивидуальные цены на ОСАГО. Кроме того, цены на полисы ОСАГО существенно зависят от действий игроков, это вполне конкурентный рынок, затруднительно прогнозировать, какой будет "средняя цена"", - пояснили в компании.

Руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового дома "ВСК" Татьяна Кудрявцева напомнила, что расширение тарифного коридора стало очередным этапом реформирования цен на ОСАГО, стартовавшего еще в 2019 году. "В рамках индивидуализации тарифов, помимо увеличения диапазона базовой ставки, значительные изменения коснулись и системы расчета повышающих коэффициентов, в частности, это КБМ (бонус-малус), КВС (возраст-стаж). Все эти нововведения способствовали снижению средней премии по ОСАГО даже в условиях пандемии и повышения уровня инфляции", - обратила внимание она. Три года с начала реформы средняя премия по ОСАГО практически не менялась.

По словам Кудрявцевой, "сейчас ситуация на российском авторынке значительно изменилась, с него ушел ряд производителей деталей, рост цен на запчасти составил почти 29%. Расширение тарифного коридора приведет к росту средней премии по ОСАГО, однако не стоит забывать, что расширение тарифного коридора не означает безусловное повышение стоимости полиса. Страховая компания может производить расчет в более широком ценовом диапазоне исходя из манеры вождения, предлагать индивидуальный тариф для каждого клиента - это и было целью реформирования ОСАГО".

Средняя премия в ОСАГО увеличится примерно на 8% по итогам сентября

Ряд страховщиков ОСАГО не готовы сразу после расширения границ тарифного коридора строить гипотезы с прогнозами поведения средней премии, показал опрос "Интерфакса". Тем не менее, один из аналитиков рынка ОСАГО высказал предположение, что рост средней премии по заключенным физлицами договорам ОСАГО "к концу сентября будет колебаться в интервале 6-8%, затем имеет шанс повыситься до 10% и вряд ли преодолеет отметку в 15-16% к концу 2022 года".

"Дело в том, что страховщики ОСАГО уже использовали в ряде случаев сохранявшийся запас тарифного коридора, плотнее приблизились к его верхней границе, видя рост цен на авторемонт и учитывая развитие тренда (в 60 регионах РФ средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц ниже верхней допустимой границы тарифного коридора сразу на 30-50%, согласно данным РСА). Эта мера уже в среднем увеличила среднюю премию на 6-8%, еще до изменения границ коридора. Однако расчеты показали, что маневра внутри прежних границ коридора недостаточно. Дальнейшее расширение тарифного коридора позволит точнее донастроить систему ценообразования в ОСАГО, применять обоснованные тарифные расчеты к особо убыточным клиентам. К примеру, для категории молодых водителей базовый тариф может увеличиться на 20% по сравнению с действующим уровнем. В сегменте юридических лиц, где расширение границ базового тарифа по договорам ОСАГО составило 17,8%, подорожания полисов могут ожидать парки такси и каршеринга. Также базовый тариф может быть заметно увеличен для лидирующих по уровню убыточности регионов, таких, например, как Приморский край. Там убыточность в ОСАГО начала плавно снижаться, с начала года она достигала 160%", - сказал собеседник агентства.

Напомнил о ситуации в Приморском крае и директор департамента обязательных видов страхования СК "АльфаСтрахование" Денис Макаров. Говоря о региональном аспекте тарифной политики в ОСАГО, он отметил, что "в регионах с наибольшей судебной активностью и необоснованной средней выплатой всегда будет максимальный тариф по договорам ОСАГО, в частности, это касается Приморского края".

Представитель ВСК привела свои примеры расчета стоимости полисов. "Так, для аккуратного водителя из Москвы цена может составить 5-8 тыс. рублей в год - это сопоставимо со средним размером премии, который сохранялся в течение трех последних лет, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, стоимость полиса может достигать 20-25 тыс. рублей. Вместе с тем, продолжится и рост выплат по ОСАГО, по нашим оценкам, в ближайшее время он может составить примерно 20%", - сказала Кудрявцева.

"Усредненный" портрет российского автовладельца выглядит, по данным РСА, примерно так: водителю 31 год, его стаж вождения - 12 лет, он становится виновником аварии один раз в несколько лет. Можно смоделировать, что страховщик возьмет среднюю базовую ставку страхового тарифа, и тогда стоимость полиса ОСАГО для него составит 7 тыс. 480 рублей.

Одновременно РСА приводит расчеты с использованием новых тарифов для тех водителей, кто столкнется со значительными ценами на полисы ОСАГО. Если водитель - новичок, ему 18 лет, стаж вождения отсутствует, то в первый год страхования стоимость полиса ОСАГО для него составит 50,4 тыс. рублей при условии, что страховщик установит для него максимальную базовую ставку из возможных. В том случае, если водителю 42 года, его стаж вождения 21 год, но при этом он регулярно нарушает правила дорожного движения и несколько раз в год становится виновником ДТП, то можно ожидать, что страховщик также применит для него верхнюю границу базовых ставок из коридора, и стоимость полиса ОСАГО для него составит 67,7 тыс. рублей.

Для водителя 42 лет со стажем вождения 21 год, который в течение 15 лет ни разу не становился виновником аварии, стоимость полиса ОСАГО составит 1,7 тыс. рублей, если страховщик выберет минимальный базовый тариф как для аккуратного безаварийного водителя.

По данным РСА, в России 93% водителей могут рассчитывать на скидки при покупке полисов ОСАГО с учетом использования в расчетах коэффициента "бонус-малус", который отражает уровень аварийности водителя. Причем больше половины российских водителей уже имеют максимальные скидки - 54%.

По данным "Росгосстраха", средняя цена полиса ОСАГО составляет 5,2 тыс. рублей. "После расширения коридора мы ожидаем ее рост на уровень инфляции", - прогнозируют в компании. Это означает, что в текущем году показатель средней премии в ОСАГО может увеличиться примерно на 12% (в ценовых прогнозах страховщики исходят из сохранения сложившейся ситуации в экономике и на финансовом рынке).

Согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", прогнозы инфляционных ожиданий в сентябре этого года выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень. В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2022 сказал, что есть все основания ожидать уровня инфляции в России по итогам 2022 года около 12%.

Обоснование нового тарифного коридора

Исполнительный директор РСА Уфимцев считает заблуждением предположение о том, что страховщики ОСАГО после расширения границ тарифного коридора начнут повышать цены на ОСАГО на 26% для водителей-физлиц в массовом порядке. "Даже в тех случаях, где это обоснованно, страховщики будут действовать сдержанно", - прогнозирует Уфимцев. Он подчеркнул, что вся реформа индивидуализации тарифов в ОСАГО направлена на отказ от общих подходов в ценовой политике, используемых в отношении широких групп лиц. "Каждый водитель и его история страховщиком рассматривается индивидуально, в расчетах применяется целый ряд коэффициентов, учитывается масса разных факторов. Но само по себе расширение тарифного коридора дает страховщикам больше свободы действовать справедливо, не компенсируя нехватку тарифа за счет дисциплинированных водителей", - сказал он "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос, почему границы тарифного коридора в ОСАГО не могли быть установлены более узкими, Уфимцев привел следующий пример.

"Допустим, есть два водителя. Один - аккуратный, для которого полис ОСАГО стоил 6 тыс. рублей, другой - недисциплинированный и "аварийный", который заплатил за полис 10 тыс. рублей. Берем расширение границ тарифного коридора не на 26%, а меньше, например, на 15%. Для особо аварийного водителя такая верхняя граница позволила бы повысить стоимость полиса на 1,5 тыс. рублей. Но страховщику ОСАГО такое повышение не позволяет перекрыть дефицит тарифа для такого водителя, дальше граница не пускает. В подобной ситуации, чтобы в целом выровнять убыточность в ОСАГО, страховщик вынужден будет повысить тариф и для водителя дисциплинированного, увеличив ему цену полиса на 900 рублей. Если же верхняя граница тарифного коридора установлена свободнее (на 26%), то страховщик в состоянии все необходимое удорожание полиса переложить именно на "аварийного" водителя, без удорожания полиса для того, кто водит аккуратно. В том случае, когда границы тарифного коридора шире, стоимость полиса для аварийного водителя составит в нашем случае 12,6 тыс. рублей. Такой подход более индивидуален и справедлив. Аккуратные водители не платят за "аварийных", для неаккуратных цена полиса увеличится ощутимо", - сделал вывод Уфимцев.

О нехватке свободы в ценообразовании для убыточных водителей сообщили в компании "Сбербанк Страхование". "Считаем целесообразным рассматривать полную либерализацию тарифов для высокоубыточных водителей: это позволит сбалансировать цены между разными категориями автомобилистов, сохранив наиболее низкую стоимость для аккуратных клиентов", - отметил Пожидаев.

Средняя премия в ОСАГО росла быстрее средней выплаты в I полугодии

Согласно данным Банка России, в I полугодии 2022 года страховщики ОСАГО собрали почти 118 млрд рублей премий, что на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года; выплаты составили 80,6 млрд рублей, что на 8,1% больше, чем в январе-июне 2021 года. Уровень выплат в ОСАГО в I полугодии почти не изменился и сложился в размере 68,3%, тогда как годом ранее он составлял 68,1%.

Количество заключенных договоров ОСАГО в I полугодии 2022 года сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 18,9 млн договоров.

Средняя премия по договору ОСАГО увеличилась на 12,3%, до 6,2 тыс. рублей. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 68,9 тыс. рублей, увеличившись на 4,9%.

Страховщикам было заявлено 1,08 млн страховых случаев (сокращение на 9,7%), урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 1,14 млн страховых случаев. Количество отказов в страховой выплате - почти 28,4 тыс., показатель сократился на 7,3%.

Количество действовавших на 30 июня 2022 года договоров ОСАГО составило 53,1 млн.