Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Большинство аналитиков ожидали такого снижения.

В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 до 100 б.п.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - говорится в заявлении.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.