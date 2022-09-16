ЦБ счел сбалансированными на короткую перспективу проинфляционные и дезинфляционные риски

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, на среднесрочном по-прежнему преобладают проинфляционные риски, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров по ставке.

Риски для базового сценария в значительной мере связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, а также с динамикой инфляционных ожиданий, отмечает ЦБ.

ЦБ в пятницу понизил базовый прогноз по инфляции на 2022 год, ожидает ее на уровне 11-13% вместо 12-15%, прогнозировавшихся в июле. Прогноз на 2023 год регулятор сохранил на уровне 5-7%. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к таргету в 4% в 2024 году.

Дезинфляционное влияние на краткосрочном горизонте может оказать высокая склонность населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, длительности привыкания к новой структуре предложения на потребительских рынках, а также ожиданий дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля. "При этом эффект переноса последнего в цены может иметь более протяженный во времени характер", - подчеркивает регулятор. Дополнительными дезинфляционными факторами могут стать хороший урожай сельскохозяйственной продукции и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения.

Источником краткосрочных проинфляционных рисков являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям, а также ускорение потребительского кредитования. Рост этого сегмента может усиливаться за счет смягчения неценовых требований банков к заемщикам и снижения премий за риск. "Эти факторы могут в совокупности привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска", - считает ЦБ.

Существенные проинфляционные риски также может нести дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений. Они способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики, полагает Банк России. Дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля может реализация растущих рисков глобальной рецессии.

Оценку рисков со стороны бюджетной политики ЦБ не изменил. Банк России по-прежнему исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, отмечает регулятор.