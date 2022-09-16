Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Высокий спрос на алюминий привел к резкому росту активности торгов фьючерсами на металл, свидетельствуют данные CME Group Inc.

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в третьем квартале достигло 6,709 тыс., что является рекордным показателем и превышает уровень первого квартала в 4,6 раза, говорится в пресс-релизе CME.

Среднедневное число транзакций с фьючерсами в сентябре составляет 3,7 тыс.

"Все 25 самых активных сессий на рынке алюминиевых фьючерсов пришлись на период после апреля текущего года, - отметил глава подразделения металлов CME Цзинь Чан. - С мая прибавилось порядка 150 новых аккаунтов".