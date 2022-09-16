Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу распродажами из-за фиксации прибыли игроками после сигнала от Банка России о вероятной паузе в процессе смягчения монетарной политики; индекс МосБиржи откатился в район 2430 пунктов во главе с нефтяными бумагами, несмотря на подросшую нефть (Brent поднялась к $92 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2431,61 пункта (-0,6%, днем до решения ЦБ РФ по ставке индекс поднимался в район 2470 пунктов), индекс РТС - 1275,03 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 60,18 рубля (+0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2-1%, доллар просел на 0,42 рубля.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Банк России на заседании совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. – до 7,5% годовых. Последовавшая коррекция рынка в рамках фиксации прибыли игроками усилилась после заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что со ставкой 7,5% годовых "мы находимся в зоне нейтральной ДКП", "пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось".

По словам главы ЦБ РФ, отсутствие направленного сигнала в заявлении ЦБ означает, что следующим шагом может быть и снижение, и повышение ставки. Регулятор оценивает диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше долгосрочной, которая должна составить 5-6% годовых.

Подешевели в пятницу акции "Роснефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,3% "префы"), "МТС" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,5% "префы"), "НЛМК" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), UC Rusal (-1%), Polymetal (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+2,8%), акции "Северстали" (+1,5%), "ММК" (+1,5%), "Яндекса" (+1,3%), расписки OZON (+0,9%), бумаги АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,3%).

ЦБ РФ в пятницу также понизил прогноз по инфляции на 2022 год (ждет ее в диапазоне 11,0-13,0% вместо 12-15% ранее), сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к таргету в 4% в 2024 году. Кроме того, по оценке регулятора, снижение ВВП РФ по итогам 2022 года будет ближе к 4% в действующем прогнозе сокращения на 4-6%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, снижение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно для рынка акций, так как делает более доступными кредитные ресурсы и снижает стоимость обслуживания долга. Во-вторых, из-за уменьшения доходностей по вкладам и облигациям повышается интерес инвесторов к дивидендным акциям. В-третьих, снижение ключевой ставки является фактором, ослабляющим рубль, а девальвационные движения, как правило, приводят к позитивной переоценке акций экспортеров, занимающих более 60% в индексе МосБиржи. При этом положительный эффект от снижения ключевой ставки не является одномоментным, эффект от него растянут по времени.

В начале будущей недели российский рынок может попытаться компенсировать пятничное снижение. Ценовая неуверенность нефти, стабильно сильный рубль и отсутствие надежных драйверов не позволяют рассчитывать на уверенный рост. Впрочем, и для активных продаж пока явных причин не наблюдается. Позитивными моментами для рынка выступают переток в акции части средств с депозитов, которые открывались полгода назад под сверхвысокие проценты, улучшение ожиданий по дивидендным решениям компаний, а также снижение ключевой ставки. Индекс МосБиржи 19 сентября будет формироваться в пределах 2390-2500 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке старшего вице-президента офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрия Тулинова, Банк России вернулся к консервативной (и более прогнозируемой для аналитиков) политике по итогам заседания 16 сентября, снизив ключевую ставку до ожидаемых 7,5% годовых. Комментарии регулятора во многом выдержаны в нейтральных тонах и отдают дань неопределенности как внешнего фона, так и скорости перестройки экономики под новые реалии. Из пресс-релиза ЦБ пропал июльский пассаж "Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года", что можно расценивать как сигнал к более жесткой ДКП.

Тем не менее, Тулинов сохраняет прогноз, что к концу 2022 года ключевая ставка опустится к 6,5% годовых. Чтобы оценить целесообразность корректировки прогноза, следует в ближайшее время следить за недельными данными по инфляции, а также за сбалансированностью бюджета в рамках предложений Минфина на 2023-2025 годы.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, котировки нефтяных акций на уходящей неделе консолидировались на достигнутых ранее уровнях, несмотря на снижение котировок нефти. Исключение составили подешевевшие акции "Роснефти" после публикации финрезультатов за первое полугодие по МСФО, которые оказались несколько хуже ожиданий инвесторов в части чистой прибыли. К концу недели стали подрастать акции "Газпрома", в которых приближается дата годового собрания акционеров, на котором, как ожидается, будет принято решение о выплате рекордных дивидендов. Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку до 7,5%, но это уже учтено в котировках российских бумаг.

На следующей неделе можно ожидать продолжения консолидации рынка на уровнях 2400-2480 пунктов по индексу МосБиржи с последующим ростом выше 2500 пунктов по мере приближения дивидендных отсечек по российским компаниям, а также притока средств с депозитов с высокими ставками, срок которых истекает, полагает Постоленко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вышел в сдержанный "минус" после утренних попыток развить повышение. ЦБ РФ, снизив ставку, убрал сигнал в отношении дальнейших решений до конца года, что может предвещать в том числе завершение цикла смягчения монетарной политики. На этом фоне заметно скорректировались акции застройщиков после роста ранее на неделе.

Внешний фон остается умеренно негативным. Розничные продажи Великобритании в августе сократились на 5,4% г/г, а темпы роста окончательного индекса потребительских цен еврозоны в августе составили 0,6% м/м против прогнозов увеличения на 0,5%. Нефть в пятницу подросла, но завершает неделю недалеко от уровней ее начала и пока не может найти достаточно сил для пробоя важных сопротивлений ввиду рисков наступления мировой рецессии, о которых на днях предупредили МВФ и Всемирный банк.

Первая половина следующей недели пройдет в ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Индексы МосБиржи и РТС не смогли набраться сил для ярко выраженного движения, а инвесторы по большинству бумаг ждали значимых корпоративных новостей. На следующей неделе ряд эмитентов опубликует финансовые результаты за первое полугодие, а собрания акционеров "ФосАгро" и "Татнефти" примут решения по дивидендам, отмечает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов, несмотря на сильную статистику из Китая, также "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-1,7%) и Штаты (индексы теряют 1-1,5% во главе с Nasdaq).

Темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу корректируются вверх после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $91,95 за баррель (+1,2% и -3,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $85,86 за баррель (+0,9% и -3,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в пятницу подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (-15,3%), ПАО "Южуралникель" (-10,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-10,4%), ПАО "Электроцинк" (-10%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-5,4% и -14,5% "префы"), ПАО "СПБ Биржи" (-5%), "Группы ЛСР" (-3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (-3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,4%).

Лидерами роста выступили расписки Globaltrans (+8,9%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (+6,2%), расписки VK (+4,6%), бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,29 млрд рублей (из них 9,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,77 млрд рублей на акции "Роснефти").