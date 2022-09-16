"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

PCK Raffinerie в Шведте, ФРГ Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" прорабатывает меры защиты, в том числе обращение в суд, в связи с решением передать ее активы в Германии под контроль немецкого правительства, сообщает российская нефтяная компания.

"Решение Федерального правительства ФРГ о передаче немецких активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, к сожалению, не является для нас неожиданным и находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии. Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов", - говорится в заявлении "Роснефти".

"Роснефть" видит в этом решении "нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности".

"Компания понимает, что решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. "Роснефть" будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд", - подчеркивает российская компания.

Также в "Роснефти" заявили, что в связи с решением правительства ФРГ компания утрачивает возможность обеспечивать промышленную и экологическую безопасность завода.

"Кроме того, в связи с односторонним решением о смене главы исполнительного органа и вследствие появления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных действующим внутрикорпоративным контрактом между ПАО "НК "Роснефть" и Rosneft Deutschland GmbH, последний подлежит переподписанию с уполномоченным правительством ФРГ лицом. Компания готова обсудить возможные параметры нового контракта при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций (в интересах акционеров Компании) и законных прав персонала предприятий", - сказано в документе.

"Роснефть" подчеркивает, что выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше.

"Общий объем инвестиций "Роснефти" в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 млрд евро. Дополнительные инвестиции планировались в связи с увеличением доли акционерного капитала компании в РСК и переходом к производству биотоплива. У "Роснефти" также были планы по дальнейшему развитию производства и инфраструктуры заводов. Инвестиционные программы предусматривали реализацию "зеленых" проектов, проектов в области нефтехимии и энергетики. Среди них: программа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов парниковых газов, ряд крупных проектов по очистке сточных и грунтовых вод на заводах PCK, MiRO и Bayernoil, проект по производству "зеленого" водорода с использованием возобновляемых источников энергии (для последующего производства моторных и авиатоплив), проекты по производству синтетических моторных топлив", - отмечает "Роснефть".

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство ФРГ получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, и она является одним из крупнейших игроков на топливном рынке.

НК "Роснефть" является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии. Компания является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на нефтеперерабатывающие заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов.

В феврале антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая недавно заявила о намерении продать свою долю.