Производство сахара в РФ к 19 сентября превысило миллион тонн

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ к 19 сентября произвели 1,058 млн тонн сахара, сообщает Союзроссахар.

Переработку сахарной свеклы сейчас ведет 61 завод. К концу сентября будут работать все 68 предприятий.

Как сообщалось, к 15 сентября сахарная свекла была выкопана со 196,1 тыс. га (162,4 тыс. га), накопано 8,6 млн тонн (6,2 млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га (379,1 ц/га).

Ранее Союзроссахар прогнозировал производство свекловичного сахара в 2022/2023 сельхозгоду (сельхозгод по сахару – август-июль) на уровне 6 млн тонн, что соответствует годовому потреблению.

Сославшись на информацию Евразийской сахарной ассоциации, союз также сообщил, что в Белоруссии сахарную свеклу перерабатывают три завода, четвертый включится в работу 20 сентября.

В Казахстане и Киргизии переработка сахарной свеклы ожидается в начале октября. В Казахстане на трех заводах мощностью около 30 тыс. тонн сахара в месяц пока идет переработка сахара-сырца. Согласно информации участников рынка, ситуация с обеспечением сахаром населения в этих странах стабилизировалась.

Как прогнозировала ранее Евразийская сахарная ассоциация, с учетом текущей динамики развития посевов сахарной свеклы производство свекловичного сахара в ЕАЭС в 2022/2023 сельхозсезоне составит 7 млн тонн при потреблении 6,9 млн тонн в год.