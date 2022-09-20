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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Оптовые цены на гречку в РФ обрушились на фоне ожидания высокого урожая гречихи

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу в РФ за неделю рухнули до 48 540 рублей за тонну (на 16 сентября) с 70 500 рублей за тонну (на 9 сентября). Снижение сразу составило 21 960 рублей, следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Средняя цена в августе этого года составила 76 188 рублей за тонну, в сентябре 2021 года - 65 649 рублей. Цены указаны с учетом НДС.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, резкое снижение оптовых цен связано с хорошими видами на урожай гречихи в этом году. Причем не только в Алтайском крае, который является ее основным производителем, но и в других регионах возделывания - например, в Орловской области и Башкирии.

По прогнозу компании, сбор гречихи в РФ в этом году составит 1,083 млн тонн против 915 тыс. тонн в прошлом году.

"На рынок начал поступать новый урожай, и цены на гречиху устремляются вниз. Сейчас в Алтайском крае они находятся на уровне в среднем 22 тыс. рублей за тонну (с НДС), хотя еще в конце августа были 44 тыс. рублей, - заявили в компании. - И вообще крупозаводы уже выставляют закупочную цену на гречиху на уровне 20 тыс. рублей за тонну".

По данным компании, в европейской части страны гречиха пока подороже - 25 тыс. рублей за тонну. Поэтому оптовые цены на гречку здесь тоже пока повыше, чем на Алтае. По данным на 16 сентября, оптовые цены на гречку в центральном регионе составляли 48 тыс. рублей за тонну (71,5 тыс. рублей неделей ранее), в том числе в Москве и области - 48-55 тыс. рублей. В Западной Сибири они составили 43 тыс. рублей (63 тыс. рублей неделей ранее). "Общий ценовой фон на этом рынке - на снижение. Хороший урожай, снижение цен на сырье - и гречезаводы понижают цены на ядрицу. И цены еще могут понизиться", - прогнозируют в компании.

По данным Минсельхоза, к 19 сентября в РФ собрано 445,8 тыс. тонн гречихи против 119,1 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года. Урожайность составила 12,8 ц/га против 7,2 ц/га соответственно. Посевы обмолочены с 349,2 тыс. га, что составляет 31% от засеянного.

Минсельхоз
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