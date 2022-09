Крупнейшие компании США наймут на работу более 20 тысяч беженцев за три года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие компании США намерены принять на работу более 20 тысяч беженцев в следующие три года, пишет The Wall Street Journal.

Газета ссылается на заявление, которое компании, среди которых Amazon.com Inc., Marriott International Inc. и Pfizer Inc., сделали в Нью-Йорке на мероприятии Tent Partnership for Refugees с участием более 100 американских предприятий.

В Tent Partnership рассчитывают, что это позволит более эффективно интегрировать волну беженцев, которые приехали в страну из Афганистана и Украины в последний год.

Объявленные 20 тысяч рабочих мест достанутся только части из прибывших в США беженцев. По официальным данным, почти 80 тысяч афганцев приехали в Штаты после свержения правительства Афганистана, поддерживавшегося США, в 2021 году. При этом около 41 тысячи афганских беженцев являются трудоспособными, говорилось в отчете International Rescue Committee (IRC) в прошлом месяце.

Опрос IRC среди 1,8 тысячи афганских беженцев в США, показал, что их средняя зарплата составила чуть более $16,5 в час, а среди основных секторов, в которых они работают, перерабатывающая промышленность, ритейл и общепит.

По данным Tent Partnership, за последний год около 150 тысяч украинских граждан въехали на территорию США, имея на руках различные визы, включая туристическую, которая не дает права на работу. Около 50 тысяч украинцев приехали в Штаты по правительственной программе United For Ukraine, целью которой является предоставление украинцам статуса беженцев в США.

Основными компаниями, в которые устраивается работать большая часть беженцев в США, являются Amazon, Walmart Inc. и Uber Technologies Inc.

Amazon пообещала трудоустроить 5 тысяч беженцев в следующие три года. Hilton Worldwide Holdings и Marriott заявили, что примут около 1,5 тысячи человек каждая. Pfizer наймет 500 человек.

Кроме того, американские компании пообещали предоставить возможности стажировок для тысяч беженцев. Согласно подсчетам Tent Partnership, эти меры будут приносить беженцам совокупный доход в боле чем $900 млн в год.