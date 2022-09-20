В ЦБ РФ допустили нейтральную ставку выше 5-6% в условиях трансформации экономики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Нейтральная ставка в условиях трансформации российской экономики, которая продлится следующие полтора-два года, скорее всего, будет выше прежней оценки в 5-6%, говорится в ответах ЦБ РФ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков России в мае.

"Что касается реальной нейтральной ставки, которая задает границы между мягкой и жесткой денежно-кредитной политикой, мы предполагаем, что она может меняться на прогнозном горизонте. Сейчас в фазе начавшейся трансформации экономики, которая по прогнозу продлится следующие полтора-два года, нейтральная ставка, скорее всего, будет выше ранее представленных оценок (5-6% годовых в номинальном выражении), что может определяться более высокими рисками и общей неопределенностью в экономике, связанной с переходом к новой структуре", - говорится в ответах Банка России, опубликованных на сайте ассоциации.

"В то же время по мере стабилизации экономики в новом равновесии - ближе к концу прогнозного горизонта - возможно снижение нейтральной ставки до уровня ниже прежних оценок под влиянием среднесрочных и долгосрочных изменений в экономике", - считает регулятор.

ЦБ РФ, снизив ключевую ставку в минувшую пятницу до 7,5%, вошел в область нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 16 сентября. "Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, которая составит 5-6%", - добавила председатель ЦБ.

Банк России прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году. В 2022 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 11-13%.