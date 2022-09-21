"Полюс" в I полугодии снизил EBITDA на 26% до $1,215 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Полюса" по итогам I полугодия 2022 года сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,215 млрд, сообщила компания.

Аналитики накануне ожидали снижения EBITDA "Полюса" на 28%, до $1,185 млрд.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом денежных затрат (ТСС) в расчете на унцию, поясняет "Полюс".

Производство компании в I полугодии снизилось на 15%, до 1,068 млн унций, продажи – на 19%, до 1,015 млн унций.