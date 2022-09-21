Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

"Полюс" в I полугодии снизил EBITDA на 26% до $1,215 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Полюса" по итогам I полугодия 2022 года сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,215 млрд, сообщила компания.

Аналитики накануне ожидали снижения EBITDA "Полюса" на 28%, до $1,185 млрд.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом денежных затрат (ТСС) в расчете на унцию, поясняет "Полюс".

Производство компании в I полугодии снизилось на 15%, до 1,068 млн унций, продажи – на 19%, до 1,015 млн унций.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $90,8 за баррель

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });