"Полюс" в I полугодии снизил EBITDA на 26%, чуть лучше прогноза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года скорректированная EBITDA "Полюса" сократилась на 26% в годовом измерении, до $1,215 млрд, сообщила компания. Аналитики накануне ожидали снижения EBITDA "Полюса" на 28%, до $1,185 млрд.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом денежных затрат (ТСС) в расчете на унцию, поясняет "Полюс".

Производство компании в I полугодии снизилось на 15%, до 1,068 млн унций, вследствие снижения среднего содержания в переработке. Причем производство золота в Доре сократилось всего на 9% и составило 1,186 млн унций - разница с общим производством вызвана накоплением запасов на аффинажном заводе, которые будут переработаны в 2022 году. Продажи "Полюса" снизились на 19%, до 1,015 млн унций. Вслед за ними на 19% сократилась выручка, составив $1,852 млрд.

TCC "Полюса" увеличились на 12% к уровню соответствующего периода прошлого года и достигли $435 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов и индексацию зарплаты, поясняет компания. Дополнительное давление на ТСС оказало повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского после завершения действия статуса участника РИП.

Совокупные денежные затраты (AISC) составили $825 на унцию, увеличившись на 26% на фоне роста ТСС и капзатрат на поддержание текущих операций на всех месторождениях, а также активизацию вскрышных работ на Благодатном, Наталке и Вернинском в соответствии с горными планами.

Общий долг "Полюса" сократился с начала года на 9%, до $3,232 млрд. Но из-за сокращения объема денежных средств на 42%, до $780 млн, чистый долг вырос на 12%, до $2,452 млрд. Изменение денежной позиции обусловлено, помимо прочих факторов, выплатами по облигациям-2022 на $494 млн, а также приобретением проекта Чульбаткан за $140 млн, поясняет "Полюс". Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x на конец 2021 года.