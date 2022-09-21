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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

"Полюс" в I полугодии снизил EBITDA на 26%, чуть лучше прогноза

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года скорректированная EBITDA "Полюса" сократилась на 26% в годовом измерении, до $1,215 млрд, сообщила компания. Аналитики накануне ожидали снижения EBITDA "Полюса" на 28%, до $1,185 млрд.

Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом денежных затрат (ТСС) в расчете на унцию, поясняет "Полюс".

Производство компании в I полугодии снизилось на 15%, до 1,068 млн унций, вследствие снижения среднего содержания в переработке. Причем производство золота в Доре сократилось всего на 9% и составило 1,186 млн унций - разница с общим производством вызвана накоплением запасов на аффинажном заводе, которые будут переработаны в 2022 году. Продажи "Полюса" снизились на 19%, до 1,015 млн унций. Вслед за ними на 19% сократилась выручка, составив $1,852 млрд.

TCC "Полюса" увеличились на 12% к уровню соответствующего периода прошлого года и достигли $435 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов и индексацию зарплаты, поясняет компания. Дополнительное давление на ТСС оказало повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского после завершения действия статуса участника РИП.

Совокупные денежные затраты (AISC) составили $825 на унцию, увеличившись на 26% на фоне роста ТСС и капзатрат на поддержание текущих операций на всех месторождениях, а также активизацию вскрышных работ на Благодатном, Наталке и Вернинском в соответствии с горными планами.

Общий долг "Полюса" сократился с начала года на 9%, до $3,232 млрд. Но из-за сокращения объема денежных средств на 42%, до $780 млн, чистый долг вырос на 12%, до $2,452 млрд. Изменение денежной позиции обусловлено, помимо прочих факторов, выплатами по облигациям-2022 на $494 млн, а также приобретением проекта Чульбаткан за $140 млн, поясняет "Полюс". Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x на конец 2021 года.

Основные операционные и финансовые показатели "Полюса":

Показатель I полугодие 2022 I полугодие 2021 Динамика
Добыча руды, млн т 28,149 33,666 -16%
Переработка руды, млн т 23,777 23,295 2%
Коэффициент извлечения 81,8% 82,1% -0,3 п,п,
Общий объем производства золота, тыс. унций 1 067,6 1 263,2 -15%
- аффинированное золото 1 063,6 1 240,4 -14%
- - Олимпиада 427,7 512,3 -17%
- - Благодатное 171,3 209,8 -18%
- - Наталка 211,2 240,4 -12%
- - Вернинское 136,8 142,4 -4%
- - Куранах 106,8 110,3 -3%
- - россыпи 9,8 25,2 -61%
- золото в концентрате 4,0 22,8 -82%
Реализация золота, тыс. унций 1 015 1 248 -19%
TCC, $ на унцию 435 388 12%
AISC, $ на унцию 825 655 26%
$ млн
Выручка 1 852 2 273 -19%
Операционная прибыль 1 036 1 365 -24%
Прибыль за период 1 387 1 093 27%
Скорректированная чистая прибыль 792 1 051 -25%
Скорректированная EBITDA 1 215 1 638 -26%
Рентабельность по скорректированной EBITDA 66% 72% -6 п.п.
Чистый денежный поток от операций 701 1 379 -49%
Capex 384 306 25%

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Полюс Чульбактан
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