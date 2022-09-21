"Полюс" в I полугодии снизил EBITDA на 26%, чуть лучше прогноза
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года скорректированная EBITDA "Полюса" сократилась на 26% в годовом измерении, до $1,215 млрд, сообщила компания. Аналитики накануне ожидали снижения EBITDA "Полюса" на 28%, до $1,185 млрд.
Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом денежных затрат (ТСС) в расчете на унцию, поясняет "Полюс".
Производство компании в I полугодии снизилось на 15%, до 1,068 млн унций, вследствие снижения среднего содержания в переработке. Причем производство золота в Доре сократилось всего на 9% и составило 1,186 млн унций - разница с общим производством вызвана накоплением запасов на аффинажном заводе, которые будут переработаны в 2022 году. Продажи "Полюса" снизились на 19%, до 1,015 млн унций. Вслед за ними на 19% сократилась выручка, составив $1,852 млрд.
TCC "Полюса" увеличились на 12% к уровню соответствующего периода прошлого года и достигли $435 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов и индексацию зарплаты, поясняет компания. Дополнительное давление на ТСС оказало повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского после завершения действия статуса участника РИП.
Совокупные денежные затраты (AISC) составили $825 на унцию, увеличившись на 26% на фоне роста ТСС и капзатрат на поддержание текущих операций на всех месторождениях, а также активизацию вскрышных работ на Благодатном, Наталке и Вернинском в соответствии с горными планами.
Общий долг "Полюса" сократился с начала года на 9%, до $3,232 млрд. Но из-за сокращения объема денежных средств на 42%, до $780 млн, чистый долг вырос на 12%, до $2,452 млрд. Изменение денежной позиции обусловлено, помимо прочих факторов, выплатами по облигациям-2022 на $494 млн, а также приобретением проекта Чульбаткан за $140 млн, поясняет "Полюс". Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA выросло до 0,8x против 0,6x на конец 2021 года.
Основные операционные и финансовые показатели "Полюса":
|Показатель
|I полугодие 2022
|I полугодие 2021
|Динамика
|Добыча руды, млн т
|28,149
|33,666
|-16%
|Переработка руды, млн т
|23,777
|23,295
|2%
|Коэффициент извлечения
|81,8%
|82,1%
|-0,3 п,п,
|Общий объем производства золота, тыс. унций
|1 067,6
|1 263,2
|-15%
|- аффинированное золото
|1 063,6
|1 240,4
|-14%
|- - Олимпиада
|427,7
|512,3
|-17%
|- - Благодатное
|171,3
|209,8
|-18%
|- - Наталка
|211,2
|240,4
|-12%
|- - Вернинское
|136,8
|142,4
|-4%
|- - Куранах
|106,8
|110,3
|-3%
|- - россыпи
|9,8
|25,2
|-61%
|- золото в концентрате
|4,0
|22,8
|-82%
|Реализация золота, тыс. унций
|1 015
|1 248
|-19%
|TCC, $ на унцию
|435
|388
|12%
|AISC, $ на унцию
|825
|655
|26%
|$ млн
|Выручка
|1 852
|2 273
|-19%
|Операционная прибыль
|1 036
|1 365
|-24%
|Прибыль за период
|1 387
|1 093
|27%
|Скорректированная чистая прибыль
|792
|1 051
|-25%
|Скорректированная EBITDA
|1 215
|1 638
|-26%
|Рентабельность по скорректированной EBITDA
|66%
|72%
|-6 п.п.
|Чистый денежный поток от операций
|701
|1 379
|-49%
|Capex
|384
|306
|25%
"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).