Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 12,4%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2022 году до 12,4%, в 2023 году ожидает рост цен на 5,5%, в 2024 и 2025 году – по 4%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

"Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4% (прогноз министерства от августа равнялся 13,4% - ИФ)", - сказал он.