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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Мантуров ждет повышения технезависимости в нефтегазовом оборудовании с 60% до 80%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уровень технологической независимости России в сфере нефтегазового оборудования к 2025 году, как ожидается, увеличится до 80% с нынешних 60%, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем выйти где-то к 2025 году на параметры ближе к 80% по технологической независимости. Для этого есть все предпосылки. Как я сказал, фундамент создан, и с компаниями будем продолжать эту работу, - сказал он. - Начинали мы в 2014 году на уровне чуть более 40% технологической независимости по нефтегазовому машиностроению в целом. И на сегодняшний день картинка изменилась кардинально - это 60% независимости технологической".

Мантуров отметил, что увеличение доли российского оборудования в нефтегазовом секторе потребовало относительно небольших вливаний со стороны бюджета - порядка 30 млрд рублей, основная часть которых пришлась на финансирование льготных кредитов, выделяемых через Фонд развития промышленности. Аналогичная сумма, около 30 млрд рублей, была направлена на создание отечественного оборудования в нефтегазе из внебюджетных источников.

Денис Мантуров Минпромторг ФРП
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