Цены промпроизводителей в РФ в августе замедлили снижение до 1% с 2,2% в июле

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,2% в июле, сообщил в среду Росстат.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября, предполагали снижение цен производителей в августе на 0,5%.

Ранее фиксировалось снижение на 4,1% в июне 2022 года, на 6,9% в мае, роста на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в августе составил 3,8% после 6,1% в июле, 11,3% в июне, 19,3% в мае, 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Детали

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в августе 2022 года снизились на 5,2% (в годовом сравнении снижение составило 2,5%). Значительное снижение цен отмечено на коксующийся уголь - на 40,9%, антрацит - на 31,6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, - на 31,5%, обогащенные уголь и антрацит - на 25,9%, природные алмазы (кроме технических) - на 16,3%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и угля бурого угля - на 14,0%, газовый нестабильный конденсат - на 12,5%, железорудный концентрат - на 11,3%. Вместе с тем цены на природный дробленый камень увеличились на 43,3%, янтарь - на 33,1%, никелевые концентраты - на 22,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в августе 2022 года снизились на 0,4% (в годовом сравнении - рост на 5,5%).

Четвертый месяц подряд продолжается снижение цен в металлургии. В августе 2022 г. цены на трубы и профили пустотелые из чугуна стали ниже на 28,3%, передельный чугун в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 20,6%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком - на 19,4%, легированную прочую сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 18,8%, платину и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка - на 18,7%, трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 15,9%. В то же время цены на ферротитан выросли на 44,4%, нелегированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали - на 31,1%, необработанный цинк - на 22,1%, необработанный никель - на 20,0%.

Третий месяц подряд наблюдается снижение цен на химические вещества и химические продукты. Более всего цены снизились на производные ациклических углеводородов хлорированных - на 33,9%, техническую газовую серу - на 28,6%, составные пластификаторы и стабилизаторы для резин и пластмасс - на 26,3%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты - на 23,6%, оксиды прочих металлов - на 17,1%. Выросли цены на гелий - на 50,3%, аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты - на 30,5%, щелочные и щелочно-земельные металлы; редкоземельные металлы, включая скандий и иттрий; ртуть - на 30,2%, аргон - на 18,4%.

Выросли цены на отдельные виды автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог - на 11,0%, легковые автомобили - на 4,2%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в августе 2022 года на 1% (в годовом сравнении - на 5%).