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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Цены на бензин в РФ с 13 по 19 сентября ускорили рост до 0,05% с 0,02% неделей ранее

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 13 по 19 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,05% после увеличения 0,02% на неделе с 6 по 12 сентября, на 0,03% с 30 августа по 5 сентября, на 0,06% с 23 по 29 августа, на 0,16% с 16 по 22 августа, говорится в материалах Росстата.

Относительно начала года потребительские цены на бензин к 19 сентября увеличились на 0,7% (общая инфляция за этот период составила 10,23%).

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 19 сентября составляла 50,76 руб. (на 12 сентября - 50,73 руб.). Средняя стоимость литра АИ-92 - 47,25 руб. (47,24 руб.), АИ-95 - 51,35 руб. (51,34 руб.), АИ-98 - 60,86 руб. (60,72 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 13 по 19 сентября выросли на 0,1% после аналогичного увеличения на двух предшествовавших неделях. С начала года дизтопливо подорожало на 2,4%. Средняя цена ДТ в стране на 19 сентября составила 54,82 руб. за литр (на 12 сентября - 54,76 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 12 по 18 сентября, по данным Росстата, выросло на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 812,7 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился на 3,8% - до 1 млн 582,8 тыс. тонн.

Росстат
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