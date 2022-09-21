Капитализация рынка акций РФ в среду снизилась на 5,12%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в среду на Московской бирже, составила 40,267 трлн рублей ($670,948 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2173,035 млрд рублей, или на 5,12%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,418 трлн рублей), "Роснефть" (3,604 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,308 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,553 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 35,63%.