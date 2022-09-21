Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Капитализация рынка акций РФ в среду снизилась на 5,12%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в среду на Московской бирже, составила 40,267 трлн рублей ($670,948 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2173,035 млрд рублей, или на 5,12%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,418 трлн рублей), "Роснефть" (3,604 трлн рублей), "НОВАТЭК" (3,308 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,553 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 35,63%.

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль умеренно укрепился к евро и почти не изменился к доллару по итогам торгов среды

Дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

Банки Киргизии продолжают обслуживание карт "Мир"

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

ЦБ рекомендовал банкам и МФО предоставлять кредитные каникулы мобилизованным

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

В Думе сочли, что легализацию майнинга нужно увязать с легализацией оборота криптовалют

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });