ЦБ назвал условие отмены надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России готов установить нулевые надбавки к нормативам достаточности капитала банков в обмен на ограничения при распределении прибыли акционерам, заявил на форуме в Казани глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Банки с 2020 года должны поддерживать надбавку в размере 2,5% за поддержание достаточности капитала, для крупнейших игроков дополнительно установлена надбавка в 1% за системную значимость.

"Мы рассматриваем сейчас вопрос временной отмены надбавок, до нуля, с установлением 5-летнего плавного графика их восстановления", - сообщил Данилов.

Он уточнил, что график восстановления будет единым для всех кредитных организаций, которые решат воспользоваться этой опцией. При этом регулятор не будет требовать от банков план восстановления капитала, который обычно должен составляться в случае несоблюдения надбавок.

"По дивидендам что мы просим взамен? Не то, что просим, это требование. Не распределять больше 50% прибыли, если вы пользуетесь этим графиком. И отдельное условие, что нельзя будет распределить ту "старую" прибыль, нераспределенную, которая была накоплена за предыдущие годы", - отметил Данилов.