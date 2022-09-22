ЦБ РФ предупредил, что банки не смогут полностью избавиться от валютного риска

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки не смогут уйти от валютного риска, они должны научиться им хорошо управлять, заявил на форуме в Казани глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Поскольку мы торгуем как страна, мы не уйдем никогда от валюты. Может быть, мы уйдем от токсичных валют в большей степени и придем к нетоксичным, дружественным валютам. Но в целом избавиться от валютного риска как такового мы не сможем. Это неправильно, это не нужно, но надо просто им хорошо управлять. Для этого мы будем думать в сторону некоторого изменения регулирования", - заявил он.

"Мы еще посмотрим на валютную позицию банков. Что бы мы хотели сделать? Рассматриваем во всяком случае - какого-то рода ограничения балансовой позиции, потому что у нас получилось так, что ряд банков очень сильно зависели от внешних рынков", - добавил он.