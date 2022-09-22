Доля евро в международных расчетах упала до минимума за два года в августе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доля доллара США в международных расчетах в августе повысилась по итогам третьего месяца подряд, в то время как использование евро снизилось до минимума более чем за два года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Доля единой европейской валюты опустилась до 34,5%, что на 1 процентный пункт ниже показателя за июль. Между тем доллар продолжал занимать лидирующую позицию пятнадцатый месяц с показателем в 42,6% против 41,2% в июле.

В августе 2021 года на евро приходилось 36% мировых расчетов, на американскую нацвалюту - 39%.

Спрос на расчеты в долларах, считающихся валютой "тихой гавани", существенно вырос за последние месяцы, в том числе из-за энергокризиса в Европе и продолжающегося конфликта на Украине, отмечает агентство Bloomberg.

Доля китайского юаня в международных расчетах в прошлом месяце достигла максимума с января - 2,3%. В июле она составляла 2,2%, а в августе 2021 года - 1,9%.

На фунт стерлингов в последний месяц лета пришлось 6,5%, как и в июле. Доля иены снизилась до 2,7% с 2,8%. В августе прошлого года показатели находились на уровне 6,7% для британской валюты и 3,6% для японской.