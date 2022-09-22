Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх к 2200 п по индексу МосБиржи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг отскочил вверх после двухдневного обвала из-за усиления геополитических рисков, индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2200 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" и "Татнефти", подогретыми дивидендными новостями, при этом упали акции Polymetal из-за отказа от финальных дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2190,87 пункта (+2,8%, максимум дня - 2216,85 пункта), индекс РТС - 1174,61 пункта (+6,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,1%.

Доллар упал до 58,78 рубля (-1,91 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+9,1%), "Татнефти" (+4,5% и +5,5% "префы"), "Газпром нефти" (+3,9%), "ММК" (+3,8%), Сбербанка (+3,7% и +2,5% "префы"), ВТБ (+3,5%), расписки TCS Group (+3,1%), бумаги "Северстали" (+3%), "Яндекса" (+3%), "АЛРОСА" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Московской биржи" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), акции "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "НЛМК" (+0,3%).

Правление "Газпрома" предлагает увеличить размер инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 13% – до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Как известно, "Газпром" традиционно пересматривает инвестпрограмму и бюджет по итогам прохождения первого полугодия.

Тем временем, заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг напомнил о планах "Газпрома" выплатить промежуточные дивиденды и заявил, что даже с учетом роста капзатрат свободный денежный поток концерна полностью покроет дивиденды.

В четверг на внеочередном заочном собрании акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды компании за I полугодие 2022 года в размере 32,71 руб. на все виды акций, сообщил эмитент. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Подешевели акции Polymetal (-11,2%), "МТС" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-1,9%), UC Rusal (-1,6%).

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2022 года на фоне роста уровня затрат и снижения объема продаж уменьшилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $426 млн, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения EBITDA Polymetal на 36%, до $423 млн.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

Также Polymetal предложил решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария активов посредством обмена акций для нерезидентов. Кроме того, компания продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы. Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, ее перевод в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС "на полях" Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как "персональный, так и секторальный" характер и будут разработаны "максимально быстро в координации с партнерами".

Премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ. Ранее на неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг отскочил вверх на фоне стабилизации настроений инвесторов, а также позитивных дивидендных новостей. Из оценки геополитических рисков постепенно уходит эмоциональная составляющая, спрос вернулся на основные "голубые фишки". Уверенный рост показал тяжеловес рынка "Газпром" - акции концерна отреагировали подъемом на заявления менеджмента компании, подтверждающие намерения выплатить дивиденды по итогам первого полугодия. В четверг собрание акционеров "Татнефти" одобрило выплату дивидендов, что также отразилось в активном повышении котировок акций компании. Сдерживающим фактором для бумаг экспортеров выступило укрепление рубля.

Внешний фон оставался негативным на фоне ужесточения монетарной политики центробанками. Вслед за Федрезервом Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 2,25% годовых. В конце недели продолжению восстановительного роста на российском рынке могут препятствовать крепкий рубль и фактор пятницы. Индекс МосБиржи в конце недели будет двигаться в пределах 2120-2250 пунктов, при позитивной динамике цен на нефть и дальнейшем улучшении сантимента возможны попытки преодоления зоны сопротивления 2200-2210 пунктов. В пятницу важной для рыночных настроений может оказаться публикация предварительных сентябрьских индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ отскочил вверх после эмоциональных распродаж в предыдущие дни.

Polymetal разочаровал своим дивидендным решением на фоне слабой отчетности. Рубль резко укрепился после заявлений о возможном отказе от торгов долларом на "Московской бирже". Торги последних двух дней показали, что рынок готов применить дисконт к акциям на уровне 10-15%, но более сильное падение пока не оправдано. Какие-либо внешние антироссийские санкции уже не могут перекрыть эффект от ранее принятых. Соответственно, местные инвесторы ориентируются исключительно на внутренние перспективы бумаг и на сохраняющиеся экспортные истории, которые ограничиваются санкциями на минимальном уровне. В частности, отскок в бумагах "Газпрома" показывает уверенность в сохранении определенных объемов поставок газа, а также надежды на увеличение восточного экспорта.

Банк Швейцарии повысил ставку на 75 базисных пунктов, но на рынке уже сформировались ожидания относительно более решительного шага. Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 б.п. (до 2,25%) и обещал сильно отвечать на вызовы инфляции. Фондовые площадки отреагировали негативно на "ястребиные" действия центральных банков.

Нефть Brent выросла на фоне геополитической напряженности и тревожной ситуации с запасами. Кроме того, Китай начал более активно импортировать нефть на фоне смягчения карантинных мер. Агентство Reuters пишет о том, что три крупных государственных нефтепереработчика и один частный основной игрок рынка планируют увеличить закупки нефти в октябре на 10% по сравнению с сентябрем, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" поддержали слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, который сообщил, что ожидает от компаний выполнения ранее объявленных планов по дивидендам. Кроме того, планы по выплате полугодовых дивидендов в размере 51,03 руб. на акцию подтвердил член правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

С технической точки зрения акции "Газпрома" (232,9 рубля) ранее на неделе успешно закрыли образовавшийся в конце августа "гэп", вызванный новостями о дивидендных рекомендациях, что можно считать за позитивный для покупателей сигнал наряду с выходом индекса денежных потоков из зоны перепроданности. Тем не менее, бумагам еще предстоит преодолеть краткосрочное сопротивление 238 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика и нижняя граница недавнего диапазона), чтобы перейти к развитию роста.

Акции Polymetal в четверг упали после решения полностью отменить выплату итоговых дивидендов за 2021 год и на фоне отсутствия рекомендаций по дивидендам за текущий год с целью укрепления финансовой и операционной устойчивости компании. Помимо этого, компания представила ожидаемо слабые результаты за первое полугодие, отчитавшись, в частности, о чистом убытке в размере $321 млн. "Полюс" опубликовал слабые финансовые результаты накануне.

Европейские биржи остаются под давлением ужесточения денежно-кредитных условий, американские индексы также проседают. Индексы МосБиржи и РТС в рамках отскока от минимумов стремятся в район сопротивлений 2250 и 1180 пунктов, получая поддержку в том числе от дивидендных ожиданий в нефтегазовом секторе. Перспективы развития уверенного роста на рынке РФ, однако, пока под вопросом, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне снизились на 1,7-1,8% после объявления о повышении ставки ФРС на 75 базисных пунктов (теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - максимум с кризисного 2008 года). Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученные ранее.

В Азии в четверг также отмечалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 1,1-1,9%) и Штаты (индексы проседают на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq).

Активный рост ставок ФРС и других центробанков в текущем году в целях борьбы с инфляцией подогревают опасения замедления глобальной экономики и скатывания ее в рецессию.

Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

Нефть

На нефтяном рынке в четверг котировки подросли после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $90,53 за баррель (+0,8% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,63 за баррель (+0,8% и -1,2% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Росдорбанка (+8,3%), "Росгосстраха" (+7,7%), "Мечела" (+7,1% и +11,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,1%), ПАО "Россети Московский регион" (+5,1%), расписки "О'Кей" (+4,8%), бумаги ПАО "Лензолото" (+4,5% и +6,5% "префы").

Подешевели бумаги "Иркута" (-3,2%), "Белона" (-3,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-3%), расписки "Эталона" (-2,3%), акции En+ (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,45 млрд рублей (из них 27,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").