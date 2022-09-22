Программу развития судостроения в 2023 г. планируется увеличить на 7,5 млрд руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году планирует увеличить на 7,46 млрд рублей субсидии российским судостроителям в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете РФ на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

Согласно проекту, объем бюджетного финансирования госпрограммы в 2023 году может вырасти с 17,343 млрд рублей до 24,804 млрд рублей.

При этом финансирование в 2024 году запланировано в размере 11,804 млрд рублей (-31,9%), в 2025 году - 15,304 млрд рублей (-11,8%). Общий объем бюджетных средств на развитие российского судостроения по проекту в 2023-2025 гг. может составить 51,9 млрд рублей.

Изменение параметров финансирования по сравнению с запланированными показателями обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на разработку и создание судового комплектующего оборудования в 2023 году на 15 млрд рублей и на 1 млрд рублей в 2024 году. Кроме того, в 2025 году планируется увеличить бюджетные ассигнования, направив 5 млрд рублей в виде взноса в уставный капитал "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) на лизинг и финансирование строительства 10 судов.

Вместе с тем, объем бюджетных ассигнований по проекту "Развитие крупнотоннажного судостроения" в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам в 2023-2025 годах снизится на 6,539 млрд рублей ежегодно.

Объем финансирования другого федерального проекта, который связан с судостроением – "Развитие Северного морского пути" (реализуется в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"), в 2023 году планируется увеличить на 11,482 млрд рублей и на 21,992 млрд рублей в 2024-2025 годах. В документе поясняется, что увеличение бюджетных ассигнований по этому проекту связано с переносом мероприятий и перераспределением средств из федерального проекта "Северный морской путь - 2030".

В рамках реализации проекта "Развитие Северного морского пути" на строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания, а также на строительство 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22220 в 2023 году планируется направить на 3,208 млрд рублей больше по сравнению с ранее утвержденными объемами. Увеличение финансирования по этим судам в 2024 году может составить 8,225 млрд рублей, в 2025 году – 8,601 млрд рублей.