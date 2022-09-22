Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 58,84 руб./$1 в 19:00, что на 1,85 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,6175 руб./EUR1, подешевев на 2,53 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,16 рубля - до 58,29 рубля. Курс китайского юаня снизился к концу торгов на 27,4 копейки - до 8,303 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал уверенную позитивную динамику к доллару и евро по итогам торгов в четверг, несмотря на рост геополитических рисков. Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывали продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров. Кроме того, позитивным фактором для нацвалюты выступала и растущая нефть.

Цены на нефть поднимались в четверг днем на опасениях сокращения поставок топлива на мировой рынок и перспективах увеличения спроса в Китае. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 0,36% - до $90,15 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 0,29% – до $83,18 за баррель.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России спровоцировали беспокойство рынка о том, что предложение российской нефти может оставаться ограниченным в течение более длительного времени.

Комментарии аналитиков

"Это явная эскалация, повышающая опасения относительно последствий для поставок российских энергоносителей", - отметил стратег ING Уоррен Паттерсон. Также участники рынка оценивают сообщения в СМИ о том, что как минимум три государственных нефтеперерабатывающих предприятия в Китае планируют увеличить загруженность перерабатывающих мощностей на 10% в октябре на ожиданиях увеличения спроса в четвертом квартале.

"Рубль сегодня заметно подорожал ко всем западным и азиатским валютам, несмотря на негативный геополитический фон. Укрепление нацвалюты со вчерашних отметок составило от 3% до 4,2%. Судя по всему, национальная валюта больше ориентируется на заявления президента и премьер-министра РФ о запланированном сокращении дефицита бюджета в ближайшие 3 года. Заметную поддержку рублю оказали также продажи валютной выручки экспортерами в начавшийся налоговый период сентября", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов.

"Рубль остается близко к отметке в 60 руб./$1 уже долгое время. Во многом это связано и с перекосом торгового баланса, и с политикой ЦБ РФ. Рубль, по сути, перестал быть полностью конвертируемой валютой, что, в свою очередь, привело к консолидации курса. Также российскую валюту продолжают поддерживать ряд ограничений со стороны государства. Можно ожидать, что в октябре курс рубля к доллару будет находиться в коридоре 58-63 руб./$1", - считает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.

По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, "рубль получил поддержку после заявления президента РФ Владимира Путина о выходе России к 2024 году на новое бюджетное правило, а также о намерениях страны быстро сокращать дефицит бюджета. Позже премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство планирует бюджетную политику в логике бюджетного правила. В 2023 году, как ожидается, дефицит бюджета составит 2%, а к 2025 году сократится до 0,7%".

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, новости о предстоящих референдумах и ожидания объявленной в среду мобилизации вновь стали "идеальным штормом" - акции за два дня потеряли около 10%, доходности ОФЗ прибавили 70-80 базисных пунктов к пятничным уровням, но рубль относительно стабилен. Стабильность рубля объяснима: без нерезидентов при угрозе санкций спрос на валюту со стороны банков и компаний вряд ли вырастет, экспортеры продолжают продавать выручку, ресурсов для покупки валюты у большинства россиян нет. Правда, спрос на наличную валюту может вырасти. Дополнительные санкции могут иметь разный эффект: снижение экспорта его ослабит, а ограничения на импорт, наоборот, могут смягчить скорость ослабления нацвалюты. К концу года по-прежнему ориентируемся на курс доллара в 65 руб./$1 и выше.

"Как и ожидалось, американский ЦБ принял решение повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25% годовых по верхней границе. Такое решение не удивило инвесторов, более значимой для рынка была жесткая риторика американского регулятора. Теперь в обновленных прогнозах представители ФРС ожидают, что ставка будет длительно находиться на повышенных уровнях - прогнозируется, что на конец 2023 года она будет у 4,6% годовых. В связи с этим прогнозные уровни инфляции были повышены, но более значимым для инвесторов стало резкое понижение ожидаемых уровней экономического роста. Если в июне регулятор ожидал, что ВВП по итогам года вырастет на 1,7% в годовом выражении, то теперь прогнозируется его рост лишь на 0,2%. О перспективах рецессии вчера высказался и глава ФРС Джером Пауэлл, подчеркнув, что ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли пройдет без следа для экономики. В результате озвученные ожидания ФРС значительно снизили спрос на рисковые активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В среду утром на фоне геополитических событий рубль заметно слабел, и курс доллара временно превышал отметку 62,55 руб./$1. Однако по итогам дня он прибавил лишь 0,15%, увеличившись до 60,69 руб./$1. Усиливающееся влияние налогового периода во многом позволило стабилизировать ситуацию с рублем. Более того, сегодня курс доллара уже заметно упал. Другие валюты развивающихся стран двигались в четверг разнонаправленно. В текущих условиях глобальное укрепление доллара после объявления итогов сентябрьского заседания ФРС не оказывает заметного влияния на курс внутри страны. На этом фоне курс доллара может временно опускаться ниже 60 руб./$1 на фоне активизации продажи валюты компаниями-экспортерами", - считают специалисты банка "Санкт-Петербург".

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23 сентября на 1,04 рубля, до 59,8318 руб./$1, и опустил официальный курс евро на 1,27 рубля, до 58,9388 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 1,23 рубля по отношению к среде и составил 59,5892 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,29 рубля и составил 59,5836 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 229,184 млн, из которых $1 млрд 152,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 76,455 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился в четверг 1,28 рубля, опустившись до 59,0101 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 1,41 рубля, до 58,7937 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 606,693 млн, из которых EUR404,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 201,85 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 2 базисных пункта - до 7,74%, а по кредитам на семидневный срок - на 1 базисный пункт, до 7,78% годовых. Ставки MosPrime на срок 1 месяц и 6 месяцев увеличились на 1 базисный пункт - до 7,87% и 8,09% годовых соответственно, процентная ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 базисных пункта - до 8,08% годовых.

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