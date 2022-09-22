"Полюс" перечислил trustee купон для иностранных держателей евробондов-23

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Polyus Finance Plc, выступающая эмитентом евробондов золотодобывающей компании "Полюс", перечислила часть купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 году доверительному управляющему (trustee) для выплаты процентов держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

Эмитент, действуя в интересах владельцев евробондов, своевременно осуществил перевод средств в адрес доверительного управляющего и исполнил свои обязательства в соответствии с действующими условиями выпуска, говорится в сообщении "Полюса".

Доверительный управляющий, в свою очередь, запросил письменное подтверждение от соответствующих клиринговых систем о том, что средства могут быть переведены в их адрес.

"Эмитент в настоящий момент ожидает, что денежные средства будут перечислены доверительным управляющим в адрес клиринговых систем для последующей выплаты в адрес владельцев", - уточняет компания.

Компания также напоминает, что 24 июля "Полюс Красноярск" (поручитель по евробондам) перечислил в Национальный расчетный депозитарий рубли для купонных платежей держателям евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях.

На прошлой неделе "Полюс" сообщил, что владельцы евробондов с погашением в 2024 году, чьи права учитываются иностранными депозитариями, до сих пор так и не получили причитающийся им купон - платежный агент не предоставил подтверждения, что средства дошли до инвесторов.

В итоге компания приняла решение продублировать купонные выплаты для иностранных держателей, осуществив перевод средств в адрес доверительного управляющего. Компания отмечала, что ожидает, что денежные средства будут перечислены платежным агентом или trustee в адрес клиринговых систем для последующей выплаты в адрес владельцев.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях – они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Ряд компаний для его исполнения запустили голосование держателей евробондов, чтобы скорректировать документацию и заручиться их согласием на изменение схемы платежей, что должно позволить им проводить раздельные выплаты в адрес российских и иностранных держателей.

"Полюс" получил согласие держателей евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах на проведение рублевых выплат инвесторам, учет прав которых ведется в российской инфраструктуре, еще в июле.