НАУФОР хочет вернуть ЦБ к дискуссии о расширении доступа "неквалов" к структурным продуктам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - НАУФОР хочет вернуться к дискуссии с регулятором о расширении перечня структурных продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам.

"Разнообразие финансовых инструментов по-прежнему является важным для развития бизнеса. Я думаю, что все находятся в процессе поиска тех инструментов и услуг, которые они своим клиентам могут предложить. Здесь стоило бы подумать о возвращении к дискуссии о структурных продуктах. Потому что благодаря структурным продуктам, финансовому инжинирингу создаются недостающие финансовые инструменты, нужные, кастомизируются финансовые инструменты для клиентов", - сказал журналистам в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России, глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

"И мы намерены вернуться к дискуссии о расширении круга структурных продуктов, доступных неквалифицированным инвесторам, потому что в настоящее время он, к нашему сожалению, слишком узок. Он мог бы быть пошире, даже если речь идет об инструментах с полной защитой капитала. И они, честно говоря, сыграли бы очень важную роль в защите интересов инвесторов на фоне кризиса, который мы переживаем, если бы не отрицательное отношение к этому со стороны Центрального банка", - полагает Тимофеев.

По его словам, эта дискуссия может стать частью консультаций по новым, ужесточенным критериям отнесения к квалифицированным инвесторам, предложенным регулятором.

В июле ЦБ представил свою концепцию по совершенствованию защиты розничных инвесторов. Отметив, что они не всегда в состоянии адекватно оценить принимаемые на себя риски, регулятор предложил перекрыть доступ неквалифицированным инвесторам к иностранным ценным бумагам. Одновременно регулятор хочет в пять раз – с 6 млн до 30 млн рублей – увеличить размер активов, необходимых для получения статуса "квала", а также пересмотреть требования к формированию этих критериев, приблизив стандарты имущественного статуса к мировой практике. Сейчас регулятор обсуждает предложения с рынком.

"Возможно, это будет неким общим соглашением о том, что пусть требования к квалифицированным инвесторам ужесточаются, но круг доступных неквалифицированным инвесторам инструментов, в том числе и структурных продуктов, расширяется", - сказал глава НАУФОР.

Наличие достаточно широкого круга инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам, не является "драмой", уверен Тимофеев. "Они им обычно бывают удовлетворены, не ищут необходимости получить квалификацию и доступ к каким-то иным финансовым инструментам", - отметил он.

Эта тема была "глубоко и в деталях" проработана профучастниками, но ЦБ на фоне кризиса откатил дискуссию к старту, сказал Тимофеев.

О "дружественных" акциях

Неквалифицированные инвесторы, согласно недавнему предписанию ЦБ, с января лишатся права покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран (а фактически брокеры прекращают исполнение таких заявок от "неквалов" уже с октября, когда вступает в силу первый этап соответствующих ограничений регулятора, которое задумывалось как поэтапное). Отвечая на вопрос о перспективах развития рынка "дружественных" акций, Тимофеев отметил, что здесь, в частности, возникает проблема с уровнем корпоративного управления.

"Очевидно, что качество корпоративного управления, инвестиционные качества этих бумаг – они ниже, чем те около 1700 бумаг, которые до настоящего времени были доступны неквалифицированным инвесторам. Это, кстати говоря, также очень важно, потому что это дисциплинировало российских эмитентов", - сказал глава НАУФОР.

"Ушли иностранцы, которые формулировали представление о корпоративном управлении для российских эмитентов, и исчезли иностранные ценные бумаги, с которыми ассоциируется более высокий уровень корпоративного управления. И поэтому существует некоторый риск того, что российские эмитенты, в отсутствие такой конкуренции, будут стремиться к снижению уровня корпоративного управления. Этого бы хотелось избежать", - отметил Тимофеев.