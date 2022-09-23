Сеул хочет сократить импорт энергоресурсов для борьбы с дефицитом внешнеторгового баланса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи ищут способы сокращения импорта энергоресурсов для борьбы с рекордным дефицитом внешнеторгового баланса, полученным на фоне скачка цен на нефть и газ в мире и ослабления южнокорейской воны.

Среди прочих мер правительство рассматривает возможность повышения цен на электроэнергию в стране для снижения ее потребления, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министерства торговли, промышленности энергетики страны. Этот шаг перечеркнет предыдущую политику правительства по ограничению роста цен на электроэнергию для защиты потребителей.

Потребление электричества в Южной Корее в первом полугодии текущего года выросло, поскольку глобальный рост цен не оказал влияния на внутренний спрос, согласно аналитикам министерства торговли, промышленности и энергетики. Ведомство рассматривает "нормализацию" внутренних цен для того, чтобы дать рынку правильный сигнал, отмечается в заявлении.

До сегодняшнего дня государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corp. не повышала цены для того, чтобы оградить общество от высокой инфляции. В результате компания начала получать рекордные убытки и попросила правительство повысить тарифы на электроэнергию на 50 вон ($0,04) за Киловатт-час в четвертом квартале, вместо 5 вон в предыдущие кварталы, сообщили представители компании агентству Bloomberg.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса Южной Кореи в августе составил рекордные $9,5 млрд, показали данные статистического ведомства страны. В прошлом месяце экспорт Южной Кореи вырос всего на 6,6%, тогда как импорт подскочил на 28,2%. Значительное увеличение импорта было обеспечено снижением курса иены к доллару до уровней финансового кризиса 2008 года и резким ростом цен на энергоресурсы в мире.

Сокращение импорта - один из способов обеспечения стабильности текущего баланса внешней торговли, заявлял ранее на этой неделе министр финансов Южной Кореи Чу Кёнг-хо.

В то же время Южная Корея может столкнуться с трудностями, если начнет сокращать импорт энергоресурсов прямо сейчас, отмечает Bloomberg. Страна заполняет газохранилища в преддверии зимы, и любое снижение поставок может привести к дефициту энергоресурсов, когда температура упадет.