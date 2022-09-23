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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

ЦБ с октября введет требования к страхованию заемщиков по кредитным договорам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с 1 октября 2022 года вводит требования к страхованию заемщиков по кредитным договорам, говорится в указании регулятора.

"Страховое покрытие по полису страхования жизни и здоровья заемщика потребительского кредита и по ипотеке должно будет соответствовать минимальным стандартным требованиям, а информацию об условиях страхования человек получит в ключевом информационном документе (КИД)", - следует из указания ЦБ.

Регулятор отмечает, что сейчас полисы по кредитным продуктам содержат обширный список исключений, характеризуются низким уровнем выплат, а также сложностью процедуры возмещения. Новые правила позволят повысить потребительскую ценность кредитных страховых продуктов - например, существенно сокращены основания для отказа в страховой выплате, установлен максимальный срок для выплаты, равный 30 дням.

"КИД даст заемщику информацию о страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате, сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования, и это позволит потребителю принимать обоснованное решение о приобретении полиса", - считают в Банке России.

ЦБ РФ
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