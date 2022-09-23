Аналитики допустили, что рынок акций США может завершить год без ралли Санта-Клауса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подъем рынка акций США в последние дни года, так называемое ралли Санта Клауса, может не случиться в 2022 году, прогнозируют аналитики Citigroup.

Учитывая, что об изменении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы не может быть и речи, внимание оставшихся на рынке "быков" постепенно смещается на то, возможно ли улучшение в ноябре-декабре прогнозов для акций на фоне выхода свежих отчетностей. "Мы в этом сомневаемся", - заявил аналитик банка Дирком Виллер.

По его словам, ралли в конце года "критично зависит от того, насколько хорошо рынок вел себя" до этого. "Только тогда, когда доходы с января по октябрь были высокими, ралли в конце года бывает возможным", - говорится в сообщении Citi.

На закрытие торгов в четверг Standard & Poor's 500 находился на отметке 3757,99 пункта, потеряв с начала этой недели более 4%. С начала текущего года индекс снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

Аналитики Goldman Sachs 23 сентября понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали свою оценку. В мае они понизили прогноз для S&P 500 до 4300 пунктов с 4700 пунктов, но тогда рынок ожидал, что ФРС остановит цикл повышения процентных ставок в районе 3,25% годовых.

21 сентября Федрезерв поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года стоимость кредитования достигнет 4,4% годовых.

При этом в Goldman Sachs ожидают, что пиковое значение ставки может достичь 4,75% годовых весной следующего года.