Рубль заметно укрепился к доллару и евро второй день подряд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно снизились на Московской бирже в пятницу; рубль укрепился к бивалютной корзине второй день подряд несмотря на рост геополитических рисков. Нацвалюта получает в последние дни сильную поддержку за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 57,92 руб./$1 в 19:00, что на 0,92 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,3 руб./EUR1, подешевев на 1,32 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,1 рубля – до 57,19 рубля. Курс китайского юаня снизился к концу торгов на 21,1 копейки - до 8,092 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал в пятницу уверенную позитивную динамику к доллару и евро несмотря на рост геополитических рисков вокруг России и общемировой негативный тренд. Падение европейских фондовых индексов к вечеру 23 сентября составило 2-2,5%, американские фондовые площадки снижаются на 1,9-2%, мировые цены на нефть теряют в цене 5-6%. Поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Цены на нефть резко падают в пятницу вечером, завершая в минусе четвертую неделю подряд несмотря на перспективы снижения предложения на рынке. Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система, Банк Англии, а также ЦБ Швейцарии и Норвегии. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в пятницу составила $85,71 за баррель, что на 5,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 6,18%, до $78,33 за баррель. Цена обоих контрактов находится на минимальных значениях с января.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели. Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в РФ, пишет агентство. Тем временем страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью Bloomberg в четверг.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта сегодня заметно укрепилась. Вероятно, всплеск спроса на рубль вызван желанием резидентов и банков избавиться от валюты на фоне рисков санкций в отношении НКЦ, выросших в связи с проводимым референдумом", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль в начале утренней сессии испытал ощутимую просадку, но вскоре вернулся к активному укреплению. При этом ситуация на мировых рынках планомерно ухудшается, нефть и другие сырьевые товары стремительно дешевеют. Нефтяные котировки достигли минимальных с начала года уровней. Негативом выступает угроза замедления глобальной экономики на фоне высокой инфляции. "Таким образом, рубль остается под воздействием исключительно баланса спроса и предложения на иностранную валюту. С наступлением налогового периода ее продажи увеличились со стороны экспортеров. Кроме того, на фоне усиления геополитической неопределенности многие инвесторы опасаются находиться в безналичной валюте из-за угрозы санкционных ограничений на операции с ней. Это увеличивает предложение валюты, усиливая поддержку рубля", - считает Бабин.

По мнению старшего аналитика компании "Русс-инвест" Романа Блинова, "то, что мы сейчас наблюдаем на торгах в валютной секции Московской биржи, очень сильно напоминает классический пример выхода из затянувшегося бокового движения на рынке, причем совершенно не важно, какой финансовый инструмент рассматривать".

"Есть шансы на введение новых санкций на НРД-НКЦ, что ставит под очень большой вопрос все международные расчеты России и российских эмитентов в целом. В данной связи есть мнение о том, что дальнейшая динамика стоимости иностранной валюты будет крайне неоднозначной. Если Россия окажется в полной международной финансовой изоляции, то это приведет к полному отказу от двухстороннего котирования пары рубль-доллар. Эта мера повлечет за собой и отказ от котирования пары евро-рубль. Это может грозить полным коллапсом для российского финансового рынка как минимум на некоторое время, промежуток которого мы определить на данный момент не в состоянии", - отмечает Блинов.

"Динамика текущих торгов в валютной секции Московской биржи указывает нам на преобладающие продажи иностранной валюты, что давит на котировки и американского доллара и единой европейской валюты, а значит, основная часть инвесторов продает с расчетом на санкции со стороны Европейского союза и США, что неудивительно. Даже если новые санкции не введут, есть уверенность в том, что укрепление стоимости курса доллара на международном финансовом и валютном рынках для России в данный момент времени не имеет существенного значения. Если мы рассчитываем на общий тренд отказа от "токсичных валют", то в идеале курс рубля будет иметь устойчивую тенденцию к своему укреплению как минимум по политическим причинам, идущим вразрез с простой и экономической логикой. Поэтому есть основания предполагать, что уровни в 44,44-46,64 руб./$1 могут стать реальными, даже вне понимания большинством участников рынка их сакральной сути в данный момент времени", - полагает аналитик "Русс-инвеста".

"Возникает много вопросов о том, почему национальная валюта в текущих условиях выглядит настолько уверенно. В качестве локальных причин можно выделить следующие: бюджетное правило заработает, вероятно, нескоро; налоговый период (повышенное предложение валюты в целях уплаты налогов); опасения санкций; Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднему курсу рубля против доллара на 2022 год на уровне 68,1 руб./$1. Чтобы выйти на такую цифру, пара доллар-рубль должна оставаться до конца декабря примерно в районе 61,1 руб./$1 (сейчас средняя по году - 70,7 руб./$1). Текущая картина по паре указывает на высокий риск слома боковика последних месяцев с выходом доллара вниз. Ближайшие уровни технической поддержки для американской валюты могут сместиться к 57,7 руб./$1 и далее в диапазон 55,5-55,9 руб./$1", - считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 24-26 сентября на 1,73 рубля, до 58,1006 руб./$1, и опустил официальный курс евро на 2,46 рубля, до 56,4751 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в пятницу на 1,61 рубля по отношению к четвергу и составил 57,9816 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,64 рубля и составил 57,945 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 917,702 млн, из которых $1 млрд 378,392 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 539,31 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился в пятницу на 2,18 рубля, опустившись до 56,8344 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 2,42 рубля, до 56,3701 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 934,966 млн, из которых EUR553,218 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 381,748 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Процентные ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) немного подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 4 базисных пункта - до 7,78%, а по кредитам на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7,81% годовых. Ставка MosPrime на срок 1 месяц увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,90% годовых, на срок 3 месяца не изменилась и составила 8,08% годовых, а процентная ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 базисных пункта - до 8,11% годовых.