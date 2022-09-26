Рубль умеренно снижается к доллару и евро на старте торгов из-за влияния негативных факторов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине из-за снижения цен на нефть и негативной динамики на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,63 - 58,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,15 руб./$1 (+23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 56,52 руб./EUR1 (+22 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,55 коп. к уровню закрытия 23 сентября, до 57,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,94 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,49 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в понедельник продемонстрировал негативную динамику к доллару и евро под влиянием снижения нефтяных котировок и с учетом негатива со стороны мировых рынков капитала. Факторами, которые позволяют нацвалюте сдержано реагировать на эти сигналы, являются объемы продажи валютной выручки экспортеров в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров, а также пик налогового периода.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $85,65 за баррель, что на 0,58% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,32 за баррель, что на 0,53% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют в смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 2,34%, китайский CSI300 на фоне смягчения карантинных мер растет на 0,46%, южнокорейский Kospi снижается на 2,56%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,54%.

Гонконг с 26 сентября отменяет обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа. Туристам, заселившимся в любой отель, следует просто находиться три дня под медицинским наблюдением. При этом в течение этих дней им разрешат выходить за пределы отеля. Прибывающим по-прежнему необходимо пройти ПЦР-тестирование в аэропорту Гонконга и дождаться его результатов до приезда в отель или домой. Карантин в городе действовал более двух лет.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд. Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor's 500 находится чуть выше минимума этого года. Аналитики продолжают оценивать подъем процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам сентябрьского заседания и "ястребиную" риторику руководителей американского ЦБ.

Федрезерв в среду поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали оценку.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса.