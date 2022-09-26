TotalEnergies получила долю в еще одном катарском СПГ-проекте

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания TotalEnergies стала первым иностранным партнером катарского проекта по производству сжиженного природного газа North Field South (NFS), говорится в пресс-релизе компании.

TotalEnergies получит долю в 9,375% в этом проекте, который будет производить 16 млн тонн СПГ в год. Госкомпания QatarEnergy сохранит 75%-ную долю, остальные 25% предназначены иностранным партнерам.

Ранее TotalEnergies получила 6,25% смежного проекта, North Field East (NFE), мощность которого составит 32 млн тонн СПГ в год.

Эти два проекта позволят компании увеличить собственное производство СПГ на 3,5 млн тонн в год к 2028 году, говорится в сообщении TotalEnergies.

Проекты NFE и NFS входят в масштабную программу расширения Северного месторождения (North Field), которая призвана повысить экспортные мощности Катара в плане СПГ на 48 млн тонн в год, до 126 млн тонн в год к 2028 году. В южной части месторождения планируется пробурить 50 скважин с привлечением пяти морских платформ и проложить газопроводы до перерабатывающего завода на суше, который будет оснащен двумя установками по сжижению природного газа мощностью 8 млн тонн в год каждая.