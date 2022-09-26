АФК "Система" увеличила срок обращения биржевых бондов в рамках программы до 15 лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" увеличила срок обращения биржевых облигаций в рамках программы объемом до 400 млрд рублей с 10 до 15 лет, сообщается в эмиссионных документах компании. Такие изменения в программу 23 сентября внесла "Московская биржа".

Кроме изменения срока обращения, в программу также добавлена возможность выпуска дисконтных облигаций и облигаций с дополнительным доходом.

Мосбиржа зарегистрировала 20-летнюю программу биржевых бондов компании в сентябре 2015 года.

Сейчас в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций компании на 219,7 млрд рублей.