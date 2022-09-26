Рубль растерял рост к доллару и евро по итогам понедельника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх по итогам понедельника и после снижения в первой половине дня, евро сумел отыграть почти все дневные потери на "Московской бирже" к закрытию первой торговой сессии недели. Рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения пиковых выплат в рамках налогового периода сентября и на фоне новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 58,4 руб. в 19:00, что на 47,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,24 руб., подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,1 копейки - до 57,43 рубля. Курс китайского юаня повысился к завершению торгов на 2,8 копейки - до 8,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и евро по итогам дня на фоне завершения основных налоговых выплат месяца и после новостей относительно новых антироссийских санкций, которые объявили британские власти за референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Санкции Великобритании

Как сообщается в пресс-релизе МИД Великобритании, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, имеющих непосредственное отношение к организации референдумов. Так, ограничительные меры распространили на "Гознак" и PR-агентство "ИМА-консалтинг". Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении четырех российских бизнесменов: владельцев девелоперской группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева, против президента "Уральской горно-металлургической компании" Искандара Махмудова и президента Международной группы компаний "АРЕТИ" Игоря Макарова.

Под санкции также подпали 55 членов правления компаний, которые, по мнению властей Великобритании, связаны с российским правительством. Из них 23 относятся к совету директоров и правлению Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 - работниками Совкомабнка.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.

Ранее в понедельник рубль укреплялся вопреки снижению цен на нефть и падению интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Спрос на рублевую ликвидность был обусловлен основными налоговыми выплатами месяца, в то время как глобальные инвесторы опасались, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ, пытающимися сдержать инфляцию, спровоцирует рецессию в мировой экономике.

Нефть

Цены на нефть снижаются в ходе волатильных торгов понедельника и после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник составляет $84,6 за баррель, что на 1,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,37 за баррель, что на 1,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%, причем обе марки завершили торги на минимальных отметках с января.

Нефтяные котировки изменили курс на фоне ослабления доллара и повышения настроения на фондовых рынках, пишет агентство Bloomberg. Американские фондовые индексы хоть и начали торги понедельника снижением, но затем перешли к подъему.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения мировой рецессии, высокий уровень инфляции и устойчивость доллара США, подрывающая спрос. Тревоги по поводу рецессии затронули все финансовые рынки, обрушили акции и вызвали рост доходности облигаций, пишет MarketWatch.

Трейдеры также следят за обсуждением нового пакета антироссийских санкций, которые могут затронуть нефтегазовый сектор, отмечает CNBC.

Кроме того, дополнительным негативным фактором выступают сохраняющиеся жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Китае, которые также ослабляют спрос на энергоресурсы.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о повышении нормы обязательных резервов для форвардных валютных операций до 20% с нулевого уровня с 28 сентября. Этот шаг должен помочь НБК стабилизировать юань, курс которого находится на минимуме более чем за два года в паре с долларом США.

Мнение экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошлой неделе рубль заметно укрепился к основным валютам, пара "доллар-рубль" вновь торговалась ниже 58 руб./$1. В понедельник рубль значительную часть дня продолжил укрепление, но в целом движение выглядит больше техническим, чем обоснованным фундаментальными факторами. "В этот раз традиционные продажи выручки экспортерами под выплату налогов в конце месяца совпали с закрытием позиций на брокерских счетах частными лицами и компаниями из-за возможных рисков остановки биржевых торгов долларом и евро. В текущий момент прогнозировать дальнейшее краткосрочное движение курса не имеет смысла, но в среднесрочной перспективе ослабление рубля выглядит более вероятным", - говорит Алексеев.

"Рубль сохраняет стабильность на фоне проходящего в России очередного налогового периода, а также с опорой на профицит торгового баланса. Дополнительным фактором поддержки рубля сохраняется перенос ввода бюджетного правила на 2024-2025 годы", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 сентября на 10,16 копейки, до 57,999 руб., и уменьшил курс евро на 54,73 копейки, до 55,9278 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 7,7 копейки по отношению к пятнице и составил 58,0586 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 10,47 копейки и составил 58,0497 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 841,811 млн, из которых $1 млрд 124,269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 717,542 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 96,68 копейки, до 55,8676 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 39,37 копейки, до 55,9764 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 328,687 млн, из которых EUR638,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR690,24 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт - до 7,79% и 7,82% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 7,9%, 8,08% и 8,11% годовых соответственно.