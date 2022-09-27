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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Доллар дешевеет относительно евро, иены и фунта после скачка накануне

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,5%. Накануне индикатор обновил 20-летний максимум.

Пара евро/доллар по данным на 9:20 по московскому времени торгуется на уровне $0,9650 по сравнению с $0,9609 на закрытие предыдущей сессии. Накануне евро подешевел к доллару на 0,8%.

Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,0801 по сравнению с $1,0688 накануне. Курс доллара к иене снизился до 144,44 иены против 144,74 иены по итогам предыдущей сессии. В понедельник американская валюта подорожала на 1,5% к фунту и на 1% к иене.

Доллар корректируется, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыли после его существенного укрепления, отмечает Trading Economics. Эксперты полагают, что американская валюта продолжит укрепляться на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, поддержку доллару оказывает снижение аппетита к риску на мировых рынках.

Дальнейший рост волатильности на финансовых рынках будет способствовать укреплению доллара благодаря его статусу валюты "тихой гавани", отмечает аналитик по валютному рынку CBA Кэрол Конг.

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