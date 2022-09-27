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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Тарифы в плацкарте будут проиндексированы с октября на 6,5%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом регулируемом сегменте) с 1 октября будут проиндексированы на 6,52%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно ведомственному приказу, тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса" (ж/д перевозчик в Крым) будут повышены на 6,52% с 1 октября текущего года.

"Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в 2 раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей. Решение позволит улучшить транспортную доступность ж/д перевозок в регионы страны, а также осуществить закупку современного подвижного состава", - комментировали индексацию ранее в пресс-службе ФАС.

Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих вагонах устанавливается регулятором ежегодно и меняется в зависимости от календарных периодов года. С начала текущего года тарифы в "регулируемом сегменте" были проиндексированы на 4,3%.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом дерегулированном сегменте) применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Тарифы в этом сегменте в начале 2022 г. также индексировались на 4,3%.

ФАС
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