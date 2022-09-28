Юань подешевел к доллару до минимума за 14 лет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел к доллару до минимума с 2008 года на фоне сигналов ослабления поддержки валюты Пекином.

Курс юаня, торги которым проходят на территории материкового Китая, опустился до 7,2235/$1 по сравнению с 7,176/$1 на закрытие предыдущей сессии. Значение находится на минимальном за 14 лет уровне.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) дал понять, что готов допустить ослабление юаня, установив справочный курс нацвалюты в размере 7,1107 юаня/$1, что является самым низким уровнем за более чем два года. Рыночный курс юаня может отклоняться от справочного не более чем на 2% в ту или иную сторону в течение сессии.

Курс офшорного юаня (торгуется в Гонконге) опустился до рекордного минимума с момента введения системы раздельных торгов в 2010 году и составляет к 9:00 МСК 7,2298 юаня/$1 против 7,1795 юаня/$1.

Между тем американский доллар активно растет и к другим валютам в среду утром. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,38%. Более широкий WSJ Dollar растет на 0,3%.

Пара евро/доллар по данным на 9:10 мск торгуется на уровне $0,9564 по сравнению с $0,9596 на закрытие предыдущей сессии.

Фунт стерлингов дешевеет в ходе торгов до $1,0696 по сравнению с $1,0734 накануне.

И только иена слабо поднимается к доллару и составляет на 9:11 МСК 144,67 иены против 144,81 иены по итогам предыдущей сессии.

Эксперты полагают, что американская валюта продолжит укрепляться на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, поддержку доллару оказывает снижение аппетита к риску на мировых рынках.

Дальнейший рост волатильности на финансовых рынках будет способствовать укреплению доллара благодаря его статусу валюты "тихой гавани", отмечает аналитик по валютному рынку CBA Кэрол Конг.