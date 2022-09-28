ЦБ по-прежнему считает нестандартные методы ДКП "противопоказанными" для РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему придерживается консервативной политики таргетирования инфляции, нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики в текущих условия для РФ противопоказаны, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе V Международного банковского форума "Казначейство".

Так Заботкин ответил на вопрос модератора, планирует ли ЦБ отойти от классической политики таргетирования инфляции через ставку overnight, таргетируя более длительные ставки через инструмент долгосрочных ОФЗ или своп.

"У нас сохраняется весьма категоричное и ортодоксальное мнение. Мы считаем, что какие бы то ни было неконвенциональные инструменты денежно-кредитной политики в текущих российских условиях не показаны. То, о чем вы говорите, по сути, с какими-то вариациями и семантическими деталями и оттенками - это политика таргетирования кривой доходности, которую в последние пару лет практиковали довольно многие центральные банки явно или не явно, в истории были другие случаи, когда это применялось", - заявил Заботкин.

Он указал, что сейчас наблюдается большой инфляционный всплеск в мире, что является следствием применения этого инструментария.

"Потому что мы все понимаем: если центральный банк собой начинает подменять рынок с точки зрения ценообразования на долгосрочные финансовые инструменты, где помимо текущих условий заложен весь спектр рыночных мнений о том, как ситуация может развиваться в будущем, то он, по сути дела, пытается сказать, что знает о будущем больше, чем рынок, и он реагирует на изменения. И дальше как бы своевременно отреагировать на изменение ситуации (она способна меняться очень быстро) центральному банку бывает сложно. И, собственно говоря, с этим связаны некоторые лаги выхода из той политики, которую центральные банки проводили в прошлые годы", - пояснил он.

По мнению Заботкина, политика контроля за кривой доходностью как инструмент показана в том случае, если исчерпано пространство для смягчения денежно-кредитной политики стандартными средствами, то есть когда короткая ставка уже находится на нуле или эффективной нижней границе. "У нас пространство для использования ключевой ставки весьма значительное, и мы никогда не упирались в нижнюю границу, в этом смысле у нас нет необходимости для того, чтобы осуществлять дополнительно смягчение через какие-то операции на дальнем конце", - отметил он.