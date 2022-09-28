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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Индекс МосБиржи превысил 2000 пунктов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в среду отыграл рубеж 2000 пунктов за счет коррекционного отскока рынка на фоне ослабления рубля после ощутимого падения ранее; внешние фондовые площадки при этом подают негативные сигналы, также дешевеет нефть.

К 10:16 по Москве индекс МосБиржи составил 2000,49 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1073,05 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 7,6%.

В лидерах роста выступают расписки OZON (+7,6%), TCS Group (+5,4%), акции "Яндекса" (+5,3%), "НЛМК" (+4,8%), UC Rusal (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), Polymetal (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "АЛРОСА" (+3,1%), "Газпрома" (+2,8%), "Северстали" (+2,7%).

МосБиржа РТС
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