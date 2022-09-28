Банк Англии начнет скупку гособлигаций вместо запланированной продажи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии решил приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

"Центробанк будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных бондов Великобритании начиная с 28 сентября. Цель таких покупок - возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели", - говорится в сообщении регулятора.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании на торгах 28 сентября достигала 4,611%, фиксируя рекордный с 1957 года рост с начала месяца. После заявления Банка Англии доходность упала примерно на 45 базисных пункта, до 4,07%. Новость также вызвала снижение доходности других гособлигаций по всему миру.

Всплеск доходности по государственному долгу Великобритании вызван объявленным ранее масштабным снижением налогов, которое, по оценке британских властей, повысит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов.

Тем временем на минувшей неделе руководство Банка Англии единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. На тот момент сообщалось, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ уменьшится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.