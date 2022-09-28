ФАС примет меры в случае необоснованного завышения цен на обмундирование и медтовары

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России примет меры реагирования в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в ценообразовании на обмундирование и медицинские товары, сообщили в службе.

"ФАС напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с поступившей информацией, жалобами граждан и обращением депутатов "Единой России" по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при ведении торговой деятельности.

"Ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - отмечается в сообщении.

При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, сообщили в ФАС.