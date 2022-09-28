Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС вырос на 2%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду продолжил коррекционный рост вместе с котировками нефти нефтью и на фоне некоторого улучшения настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором оставались риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов.

Индекс МосБиржи закрепился выше 1960 пунктов, при этом просели котировки "Газпрома" на новостях о дополнительных изъятиях у концерна через НДПИ.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 1963,86 пункта (максимум сессии - 2018,99 пункта), индекс РТС вырос на 2%, до 1074,57 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,6%.

Доллар подешевел на 86 копеек, до 57,6 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+6,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "НЛМК" (+2,6%), UC Rusal (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +2,6% "префы"), "Магнита" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), расписки OZON (+1,5%), бумаги АФК "Система" (+1,3%), "ММК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-2%), "Норникеля" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%), Сбербанка (-1,4% и -1,4% "префы"), "Роснефти" (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,3%).

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), по которым вводятся дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно.

Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России, объявили местные избирательные комиссии референдумы проходили с 23 по 27 сентября.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в среду провел торги в смешанных настроениях, хотя умеренным преимуществом владели покупатели. Индекс МосБиржи двигался в верхней части диапазона консолидации 1900-2000 пунктов.

На фоне некоторого улучшения общего сантимента и отошедшего от локальных вершин индекса доллара подорожали нефть и другие сырьевые товары. Поддержку отечественному рынку также оказывали позитивные ожидания по дивидендам "Газпрома".

Геополитический фон остается сложным, в новостном потоке усиливаются санкционные сигналы. Краткосрочно неопределенность в геополитической плоскости вряд ли позволит сформировать полноценный отскок. Определенную поддержку может оказать возвращение пары доллар-рубль в направлении отметки 60 руб./$1 после завершения налогового периода. В ближайшие сессии наиболее вероятно движение рынка в боковом формате. В четверг индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1900-2050 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, попытка рынка акций РФ вернуться выше уровня сопротивления 2000 пунктов по индексу МосБиржи оказалась безуспешной. Вниз индекс МосБиржи тянули бумаги производителей цветных металлов и VK Group. Сектор нефти и газа получил поддержку в виде растущих цен на нефть, в то же время слабость акций производителей цветных и драгоценных металлов вызвана падением цен на соответствующие металлы. В условиях, когда доходность по 10-летним облигациям США превышает 4% годовых, давлению продаж подвержены почти все рисковые активы.

Positive Technologies объявила о завершении сбора заявок на вторичное размещение своих акций. Цена размещения установлена на уровне 1061,8 рублей за бумагу. Компания подтверждает, что в течение 12 месяцев каждый участник вторичного размещения сможет приобрести по аналогичной цене еще одну акцию на четыре купленные.

Издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предложит очередной пакет санкций против РФ, включая ограничения цены нефти. Однако одновременно будут смягчены некоторые санкции в отношении ряда товаров, включая удобрения и цемент. Соответственно, можно ожидать позитивной реакции в бумагах производителей удобрений, полагает аналитик.

Германия, Дания и Швеция официально назвали актом саботажа повреждение трех из четырех труб "Северных потоков". Руководство Евросоюза обещает ответить по всей строгости, но пока никаких разумных доводов в пользу предполагаемых виновных не было сделано. Как минимум, происшествие резко повышает энергетическую уязвимость, так как лишает возможности доставлять газ до потребителей. Выход из строя "Северных потоков" создает условия, когда в отсутствии альтернатив европейские потребители будут активней использовать нефтепродукты для генерации электричества и тепла. Соответственно, прогнозы о росте потребления нефти в Европе на 0,7 млн б/с с октября могут быть пересмотрены в сторону повышения.

Ураган "Иэн" набрал силу 4-й категории, но, похоже обойдет нефтяную инфраструктуру. Во всяком случае, ранее эвакуированные платформы BP PLC и Chevron возвращаются к работе, отметил Кочетков.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций, однако после дневного снижения наметился отскок в Европе (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,4%) и в США (индексы прибавляют 0,9-1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП emerging markets Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки в 2023 году до 3% с ожидавшихся в мае 4,7%. Между тем по итогам 2022 года ожидается подъем на 2,3% по сравнению с прежней оценкой в 1,1%, говорится в отчете "Региональные экономические перспективы".

Аналитики ЕБРР прогнозируют снижение экономики России в текущем году на 5%, в следующем году - на 3%.

На нефтяном рынке в среду цены выросли, поддержку оказала статистика о запасах сырья в США. К 18:50 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,6%, до $88,55 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 3,5%, до $81,23 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей (ожидался рост на 500 тысяч), резервы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей (ожидался рост на 600 тысяч).

Инвесторы обеспокоены потенциальным снижением спроса на нефть из-за рисков глобальной экономической рецессии на фоне подъема процентных ставок центробанками мира. Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для нефтяных цен на следующий год до $108 за баррель со $125 за баррель ранее.

Трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн".

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (+36,2%), ПАО "Электроцинк" (+8,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+8,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (+5,3%), ГДР Ros Agro (+5,3%), акции ПАО "Куйбышевазот" (+4,8% и +4,9% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,5% и +9,9% "префы").

Компания Qiwi (+0,5% АДР) во II квартале увеличила общую чистую выручку по МСФО в 1,7 раза (до 10,2 млрд руб.), скорректированная чистая прибыль выросла на 9,6% (до 3 млрд руб.), сообщила группа.

Подешевели акции "Распадской" (-6,7%), En+ (-5,6%), ПАО "РБК" (-4,8%), "Башнефти" (-4,8%), расписки MDMG (-4,7%), акции ГК "Самолет" (-4,7%), "Акрона" (-4,5%), расписки VK (-4,4%), "Эталона" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,27 млрд рублей (из них 16,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,98 млрд рублей на акции "Яндекса").