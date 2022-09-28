Росстат отметил рост добычи нефти с конденсатом в январе-августе на 3%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Добыча нефти с учетом газового конденсата в августе 2022 года составила 45 млн т, увеличившись на 2,1% по сравнению с августом 2021 года, сообщает Росстат. К июлю 2022 года она снизилась на 1,1%. За восемь месяцев 2022 года нефти с конденсатом добыто 354 млн т, что на 3,1% больше, чем за январь-август 2021 года.

Нефти без газового конденсата добыто 42,1 млн т, что больше показателей августа 2021 года на 0,7%, но меньше показателей июля 2022 года на 0,2%.

Количество дней в июле и августе одинаковое, поэтому динамика среднесуточной добычи совпадает с месячной.

Среднесуточная добыча нефти (без конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+) в августе составила таким образом 1,358 млн т, что с коэффициентом баррелизации 7,22 означает 9,8 млн б/с. Разрешенный в рамках сделки ОПЕК+ уровень добычи Россией на август составляет 11 млн б/с, таким образом, отставание составляло около 1,2 млн б/с.