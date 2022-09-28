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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Сальдированная прибыль российских предприятий в июле упала на 15,4%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В июле 2022 года сальдированная прибыль российских предприятий упала на 15,4% в годовом измерении, до 2 191,9 млрд рублей, следует из данных Росстата.

Сальдированная прибыль предприятий в январе-июле 2022 года выросла на 23,9%, до 18 779,9 млрд рублей.

Всего в январе-июле 40,1 тысячи организаций получили прибыль в размере 22 136,4 млрд рублей, что на 31,2% превышает значение соответствующего периода 2021 года; убыток - 16,6 тысячи организаций на сумму 3 356,5 млрд рублей, что на 94,8% выше значения января-июля 2021 года.

Доля организаций, получивших прибыль в январе-июле 2022 года, составила 70,8% (в январе-июле 2021 года - 71,5%).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в январе-июле этого года на 15,1% и составила 4 334,4 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель снизился на 3,8% - до 1 879,5 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за семь месяцев 2022 года составила 5 797,1 млрд рублей (рост на 26,2%).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 4 337,9 млрд рублей (рост на 34,4%).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам семи месяцев 2022 года достигла 444,9 млрд рублей (рост на 26,7%), в строительстве - 282,1 млрд рублей (рост в 4,1 раза), в сфере транспортировки - 1 012,9 млрд рублей (рост в 1,7 раза).

Высокая доля прибыльных организаций и значительный рост объема сальдированного финансового результата по итогам января-июля 2022 года наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, Вологодской области и Татарстане.

Как сообщалось, в целом за 2021 год сальдированная прибыль российских предприятий выросла в 2,6 раза - до 29 трлн 649,8 млрд рублей.

Росстат ЯНАО Татарстан Вологодская область
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