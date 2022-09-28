Доллар подешевел на "Мосбирже" на 92 копейки, евро подешевел на 67,5 копейки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" по итогам торгов среды рубль подорожал к доллару и евро вслед за быстрым ростом котировок нефти.

К 19:00 доллар подешевел на 91,75 копейки, до 57,54 рубля. Евро подешевел на 67,5 копейки, до 55,48 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 80,8 копейки - до 56,61 рубля. Курс китайского юаня понизился к закрытию торгов на 13,2 копейки - до 8,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов среды на фоне активно дорожающей нефти. Котировки нефти уверенно растут на фоне данных о неожиданно сильном уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе. Поддержку рублю оказывал остаточный спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца. Участники рынка также оценивают заявления представителей российских финансовых властей относительно ориентиров денежно-кредитной политики (ДКП) и бюджетного правила.

Банк России по-прежнему придерживается консервативной политики таргетирования инфляции, нетрадиционные инструменты ДКП в текущих условия для России противопоказаны, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос, планирует ли ЦБ отойти от классической политики таргетирования инфляции через ставку overnight, таргетируя более длительные ставки через инструмент долгосрочных ОФЗ или своп.

По мнению Заботкина, политика контроля за кривой доходности как инструмент показана в том случае, если исчерпано пространство для смягчения денежно-кредитной политики стандартными средствами, то есть когда короткая ставка уже находится на нуле или эффективной нижней границе. "У нас пространство для использования ключевой ставки весьма значительное, и мы никогда не упирались в нижнюю границу, в этом смысле у нас нет необходимости для того, чтобы осуществлять дополнительно смягчение через какие-то операции на дальнем конце", - отметил он.

Повысить лимит на снятие наличной валюты в России в условиях существующих ограничений западных стран невозможно, также сказал Заботкин. ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тысяч или эквивалент этой суммы в евро. Кроме того, до 9 марта 2023 года банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова

США пока не вводили санкций против организаций группы "Московской биржи" - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Минфин не исключает, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году. В этом случае для расчета нефтегазовых сверхдоходов будет использоваться цена отсечения, изначально заложенная в бюджет-2022, еще до того, как действие бюджетного правила было приостановлено после введения жестких антироссийских санкций, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок", - сказал он.

Сейчас, по словам министра, готовится необходимая нормативная база. Возвращаться к покупке валют недружественных стран, которые для России в связи с введением санкций стали токсичными, Минфин не будет, речь идет только про "дружественные валюты".

"Какая валюта "дружественная"? Очевидно, что сегодня это юань", - сказал Силуанов. Хранение в рублях не решает актуальную в нынешних условиях задачу воздействия на валютный курс, констатировал министр. "Наше мнение: будем покупать дружественную валюту, влияя на общую динамику курса", - добавил он.

По словам Силуанова, если покупки начнутся в текущем году, Минфин использует для подсчетов сверхдоходов бюджета в рамках правила базовую цену, которая заложена в бюджет-2022.

Оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель.

В этом году ФНБ пока не задействован для финансирования расходов - для этого хватает имеющейся ликвидности, "но в декабре потребуется", сказал также министр. В целом планируется потратить из ФНБ порядка 3 трлн руб. в этом году, напомнил он.

Рубль укрепился вопреки осторожному отношению к рисковым активам на глобальном рынке, участники которого по-прежнему беспокоятся из-за прогнозов глобальной экономической рецессии на фоне устойчиво высокой инфляции и агрессивных мер крупнейших центробанков по ее сдерживанию. Кроме того, рубль не обратил внимания на новости о новых антироссийских санкциях.

Еврокомиссия (предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на российскую нефть, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что также нужны запреты на оказание ЕС услуг для России и на присутствие европейских граждан на руководящих должностях в российских госкомпаниях.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила глава регулятора Кристин Лагард.

"Мы будем делать то, что должны, а именно продолжать повышать процентные ставки на следующих заседаниях, - сказала Лагард. - Наша основная цель - ценовая стабильность, и мы должны ее добиться. Если мы не добьемся, то экономика пострадает еще больше".

ЕЦБ в начале сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) второй раз подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была поднята до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. Рынки ожидают, что в октябре европейский ЦБ поднимет ставки на очередные 75 б.п.

Федеральной резервной системе необходимо ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится, полагает президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Единственная ошибка, которую я остро осознаю, которую я не хочу повторять с 1970-х годов, когда политики увидели ослабление экономики, увидели замедление инфляции, и снизили ставки, думая, что уже сделали свою работу. А затем снова вспыхнула инфляция. Я считаю, что это ошибка, которую мы не можем совершить и не совершим", - заявил он.

ФРС агрессивно повышает процентные ставки в этом году для того, чтобы замедлить инфляцию, которая остается на самом высоком уровне за 40 лет. На прошлой неделе американский ЦБ принял решение о повышении базовой ставки на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Цены на нефть перешли к уверенному росту после снижения утром на фоне данных о неожиданном уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе. К 19:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 3,16%, до $89 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 4,13%, до $81,74 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей - до 430,56 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей.

Инвесторы обеспокоены потенциальным снижением спроса на нефть из-за рисков глобальной экономической рецессии на фоне подъема процентных ставок центробанками мира. Кроме того, трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн".

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 сентября на 27,29 копейки, до 58,4485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,21 копейки, до 55,7232 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 24,33 копейки по отношению ко вторнику и составил 58,446 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 8,71 копейки и составил 58,335 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 508,507 млн, из которых $1 424,182 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 084,325 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,24 копейки, до 55,7916 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 36,7 копейки, до 55,673 рубля. Объем торгов евро составил 1 388,368 млн евро, из которых 341,233 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 047,135 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,9% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц поднялись на 8 б.п. - до 7,93% и 7,98% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 5 б.п. - до 8,13% и 8,16% годовых.