Минэнерго рассчитывает на скорейшее возобновление добычи на "Сахалине-1"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго ведет работу с компаниями-участниками СРП-проекта "Сахалин-1", направленную на возобновление добычи, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

"Минэнерго совместно с компаниями ведет необходимую работу. Как вы знаете, сейчас газ (для потребителей Сахалина, Хабаровского и Приморского краев - ИФ) обеспечен за счет Сахалина-2, также будет газ "Газпрома" (проект Сахалин-3 - ИФ). Есть понимание, какие есть варианты по запуску этого проекта (Сахалин-1 - ИФ). (...) Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина-2022".

Ранее в ходе этого форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" приостановлена. "Ожидается, что годовая добыча нефти по проекту составит 4,2 млн тонн, первоначально планировалось 8,9 млн тонн", - отметил он.

В свою очередь, коммерческий директор "Сахалинской энергии" (оператор проекта "Сахалин-2") Андрей Охоткин заявил о готовности компании помочь проекту "Сахалин-1" в вопросе сбыта нефти, чтобы тот восстановил объемы добычи и продолжил обеспечение регионов своим газом.

"Мы предложили министерству энергетики рассмотреть вопрос, может быть, оказания товарищеской помощи проекту "Сахалин 1", который встал внезапно и почему-то не хочет запускаться много времени. Газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены, соответственно, производство не может продолжаться. (...) Рынки нам известны. Перевозчик у нас с "Сахалин-1" один и тот же - Совкомфлот. Суда нам известны, операции известны. Мы вполне могли бы включиться и помочь", - сказал Охоткин.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций на требуемом уровне международных стандартов для морской и нефтяной промышленности". В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки).

В начале августа "Роснефть", владеющая 20% в проекте, сообщила, что добыча нефти на "Сахалин-1" до сих пор не восстановлена, резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.

В проекте "Сахалин-1" кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи на проекте - 11,3 млн тонн нефти.