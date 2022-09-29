Фондовые индексы США выросли на фоне планов Банка Англии по покупке госбондов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщила The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.

Акции Tyson Foods Inc. прибавили 0,04%. Американский производитель продуктов питания произвел перестановки в руководстве компании, в том числе сменил финансового директора.

Бумаги Lyft Inc. выросли на 2,4%. Американский сервис заказа такси прекратит нанимать новых сотрудников до конца текущего года.

Цена акций Apple Inc. уменьшилась на 1,27%. Компания отказывается от планов по увеличению производства новых моделей iPhone 14 из-за слабого спроса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций Johnson & Johnson выросли на 0,86%. Выделяемое из состава подразделение в сфере производства потребительских товаров медицинского назначения будет именоваться Kenvue, говорится в сообщении компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду вырос на 548,75 пункта (1,88%) и составил 29683,74 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 71,75 пункта (1,97%) - до 3719,04 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 222,13 пункта (2,05%) и составил 11051,64 пункта.