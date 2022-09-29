Глава набсовета МосБиржи не исключил очередной приостановки торгов в случае новых шоков

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Приостановка торгов на Московской бирже была оправдана, в дальнейшем не исключено повторное применение такой меры в случае появления новых шоков, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Остановка торгов - это вынужденная мера, это выбор между очень плохим и совсем плохим, это не выбор между хорошим и плохим", - сообщил Швецов на конференции НФА Derivatives-2022.

"Были ли остановки оправданы? Да, были. Нужно ли этот инструмент применять часто? Нет, не нужно. Но исключить на будущее "черных лебедей" мы с вами не можем, их последнее время стало, правда, слишком много. Тем не менее, есть ситуации, которые только в ручном режиме можно разрулить. Надеюсь, что повторение подобных ситуаций уже будет решаться автоматически, потому что есть опыт. Если будет другая ситуация, естественно будет остановка торгов", - заявил глава набсовета МосБиржи.

Торги на Московской бирже из-за обвала рынков были приостановлены с 28 февраля 2022 года. Потом торговая площадка постепенно начала открывать некоторые сегменты рынков.

"Рынок жив! Это главная новость нашего сегодняшнего обсуждения. Перспективы у него тоже неплохие, потому что это часть экономики, финансового сектора, поэтому неизбежно, как птица феникс, он будет восставать из пепла", - подчеркнул Швецов.