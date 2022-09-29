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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Правительство расширит перечень доходов, которые нельзя списать за долги

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство расширит перечень доходов, которые не могут быть списаны за долги, заявил на заседании в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень внесут социальные пенсии детям инвалидам и социальные доплаты к ним, уточнил он.

"Точно такие меры поддержки распространим на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца", - перечислил премьер.

По его словам, эти корректировки помогут гражданам сохранить доходы, гарантированные государством и повысят уровень их защищенности

Он напомнил, что на сегодняшний день уже заблокирована возможность списывать за долги пособия беременным женщинам, алименты, материнский капитал и средства, которые получают пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Михаил Мишустин Правительство
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